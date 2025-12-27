Битви "самураїв" на очах Усика: як завершилися останні мегафайти 2025 року

Дзунто піднявся і ледве не "впав"

Накатані вперше вийшов на ринг в рамках другої легшої ваги (до 55,3 кг), де абсолютним чемпіоном світу є Іноуе. До цього він збирав пояси у легшій ваговій категорії (до 53,5 кг), мав титули WBC та IBF і по праву вважався найсильнішим боксером дивізіону.

Але замість об'єднавчого бою за абсолют з головним конкурентом – американцем Джессі Родрігесом, вирішив штурмувати біль важкий дивізіон, де збирається кинути виклик легендарному співвітчизнику.

У першому поєдинку в даній вагової категорії він зустрівся з мексиканцем Себастьяном Ернандесом. та здобув перемогу у 12-ти раундах одностайним рішенням суддів – 118:110 і двічі – по 115:113.

Втім це рішення викликало чимало запитань. Тепер у боксерській спільноті шириться думка, що саме судді допомогли Накатані успішно дебютувати в новій категорії.

Іноуе захистив абсолют

Головний японець у професійному боксі Іноує в рейтингу P4P поступається лише Олександру Усику. Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі проводив захист титулу з іншим представником Мексики – непереможеним Аланом Пікассо.

Попри статус Пікассо як незручного суперника, Іноуе з перших раундів контролював бій і не дозволив мексиканцю змінити його перебіг.

За підсумками 12-ти раундів японець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – 120:108, 119:109 та 117:111, успішно захистивши всі свої пояси.

Зазначимо, що вечір боксу в Ер-Ріяді відвідав Олександр Усик. Після головного поєдинку український чемпіон піднявся на ринг та привітав Іноуе.