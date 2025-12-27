Битви "самураїв" на очах Усика: як завершилися останні мегафайти 2025 року

27 грудня в аравійському Ер-Ріяді пройшов вечір боксу під назвою "Ring V: Ніч самураїв". В його рамках на ринг вийшли два провідних японських боксери, що входять до топ-10 рейтингу P4P – Наоя Іноуе та Дзунто Накатані.
Про те, як завершилися останні топові бої року – розповідає РБК-Україна.
Накатані вперше вийшов на ринг в рамках другої легшої ваги (до 55,3 кг), де абсолютним чемпіоном світу є Іноуе. До цього він збирав пояси у легшій ваговій категорії (до 53,5 кг), мав титули WBC та IBF і по праву вважався найсильнішим боксером дивізіону.
Але замість об'єднавчого бою за абсолют з головним конкурентом – американцем Джессі Родрігесом, вирішив штурмувати біль важкий дивізіон, де збирається кинути виклик легендарному співвітчизнику.
У першому поєдинку в даній вагової категорії він зустрівся з мексиканцем Себастьяном Ернандесом. та здобув перемогу у 12-ти раундах одностайним рішенням суддів – 118:110 і двічі – по 115:113.
Втім це рішення викликало чимало запитань. Тепер у боксерській спільноті шириться думка, що саме судді допомогли Накатані успішно дебютувати в новій категорії.
Головний японець у професійному боксі Іноує в рейтингу P4P поступається лише Олександру Усику. Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі проводив захист титулу з іншим представником Мексики – непереможеним Аланом Пікассо.
Попри статус Пікассо як незручного суперника, Іноуе з перших раундів контролював бій і не дозволив мексиканцю змінити його перебіг.
За підсумками 12-ти раундів японець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – 120:108, 119:109 та 117:111, успішно захистивши всі свої пояси.
Зазначимо, що вечір боксу в Ер-Ріяді відвідав Олександр Усик. Після головного поєдинку український чемпіон піднявся на ринг та привітав Іноуе.
