Битва за трон УПЛ: "Шахтар" та ЛНЗ видали трилер з чотирма голами

Курйозний старт та обмін автоголами

Поєдинок прямих конкурентів за чемпіонство, які мали по 50 очок у активі, розпочався з несподіваних помилок.

Рахунок було відкрито на 11-й хвилині після самострілу хавбека черкащан Артура Рябова.

Проте за чверть години статус-кво відновився за ідентичних обставин: захисник "гірників" Валерій Бондар зрізав м'яч у власні ворота.

Егіналду проти Ассінора: розв'язка першого тайму

Основні події розгорнулися наприкінці першої половини гри. На 33-й хвилині Егіналду знову вивів донеччан уперед, скориставшись перевагою у володінні м'ячем.

Втім, піти на перерву у ролі лідера підопічним Маріно Пушича не вдалося. У доданий арбітром час нападник ЛНЗ Марк Ассінор реалізував свій момент, встановивши остаточний рахунок - 2:2.

Другий тайм пройшов у безрезультатних спробах обох сторін вирвати перемогу, проте захисні лінії діяли бездоганно.

Ситуація у турнірній таблиці

Поділ очок дозволив черкаському клубу зберегти формальну першу сходинку завдяки перевазі в особистих зустрічах. Наразі топ-5 чемпіонату виглядає так:

ЛНЗ - 51 очко (23 гри) "Шахтар" - 51 очко (22 гри) "Полісся" - 46 очок (23 гри) "Динамо" - 41 очко (23 гри) "Металіст 1925" - 38 очок (22 гри)

Попри рівність балів, "Шахтар" має стратегічну перевагу, оскільки має одну гру в запасі порівняно з лідером.