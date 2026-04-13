Битва за трон УПЛ: "Шахтер" и ЛНЗ выдали триллер с четырьмя голами

16:04 13.04.2026 Пн
2 мин
Курьезные ошибки на старте полностью переломили планы обоих тренеров
aimg Екатерина Урсатий
ЛНЗ - "Шахтер" - результат матча 23 тура УПЛ (фото: shakhtar.com)

Центральная встреча 23-го тура чемпионата Украины между черкасским ЛНЗ и донецким "Шахтером" не определила единоличного лидера.

Курьезный старт и обмен автоголами

Поединок прямых конкурентов за чемпионство, которые имели по 50 очков в активе, начался с неожиданных ошибок.

Счет был открыт на 11-й минуте после самострела хавбека черкащан Артура Рябова.

Однако через четверть часа статус-кво восстановился при идентичных обстоятельствах: защитник "горняков" Валерий Бондарь срезал мяч в собственные ворота.

Эгиналду против Ассинора: развязка первого тайма

Основные события развернулись в конце первой половины игры. На 33-й минуте Эгиналду снова вывел дончан вперед, воспользовавшись преимуществом во владении мячом.

Впрочем, уйти на перерыв в роли лидера подопечным Марино Пушича не удалось. В добавленное арбитром время нападающий ЛНЗ Марк Ассинор реализовал свой момент, установив окончательный счет - 2:2.

Второй тайм прошел в безрезультатных попытках обеих сторон вырвать победу, однако защитные линии действовали безупречно.

Ситуация в турнирной таблице

Разделение очков позволило черкасскому клубу сохранить формальную первую строчку благодаря преимуществу в личных встречах. Сейчас топ-5 чемпионата выглядит так:

  1. ЛНЗ - 51 очко (23 игры)
  2. "Шахтер" - 51 очко (22 игры)
  3. "Полесье" - 46 очков (23 игры)
  4. "Динамо" - 41 очко (23 игры)
  5. "Металлист 1925" - 38 очков (22 игры)

Несмотря на равенство баллов, "Шахтер" имеет стратегическое преимущество, поскольку имеет одну игру в запасе по сравнению с лидером.

Ранее мы сообщили, что "Шахтер" обеспечил Украине важный рывок в Таблице коэффициентов УЕФА.

Больше по теме:
УПЛШахтерФутбол