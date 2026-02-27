ua en ru
Битва со звездной Испанией: Украина едва не сотворила сенсацию в отборе на баскетбольный ЧМ

Пятница 27 февраля 2026 17:31
Битва со звездной Испанией: Украина едва не сотворила сенсацию в отборе на баскетбольный ЧМ Дмитрий Скапинцев был одним из лучших в составе "сине-желтых" (фото: fiba.basketball)
Автор: Андрей Костенко

Национальная сборная Украины по баскетболу потерпела первую неудачу в квалификационном раунде к чемпионату мира 2027 года. В номинально домашнем матче в Риге подопечные Айнарса Багатскиса не удержали преимущество над действующими лидерами группы - командой Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединка.

Баскетбол. Квалификация ЧМ-2027, 3-й тур

Украина - Испания - 66:86 (21:17, 12:15, 14:33, 19:21)

Две разные половины игры

Старт встречи выдался для "сине-желтых" оптимистичным. Украинцы навязали титулованным испанцам конкурентную борьбу, выиграв первую четверть с преимуществом в четыре очка (21:17). На большой перерыв команды ушли при минимальном преимуществе украинского коллектива - 33:32.

Однако решающей в матче стала третья десятиминутка. Сборная Украины позволила фаворитам группы набрать за четверть сразу 33 очка - больше, чем они забили за всю первую половину матча. Провал в защите и потеря ритма в атаке (14:33 за четверть) фактически сняли вопрос о победителе. В последнем игровом отрезке испанцы лишь закрепили успех.

Битва со звездной Испанией: Украина едва не сотворила сенсацию в отборе на баскетбольный ЧМ

Лидеры сборной и турнирные расклады

Самым результативным игроком в составе Украины стал защитник Александр Ковляр, который набрал 15 очков. Также стоит отметить центрового Дмитрия Скапинцева, который дебютировал в текущем отборе и принес команде 10 баллов.

Несмотря на поражение, турнирная ситуация для Украины остается рабочей: наша сборная занимает вторую строчку (5 очков), имея в активе две победы на старте над Грузией и Данией. Испания с тремя победами возглавляет квартет (6 очков).

Напомним, для выхода в следующий раунд квалификации украинцам необходимо финишировать в топ-3 своей группы.

Когда следующая игра

Шанс на реванш у "сине-желтых" появится уже в ближайшее время. Второй поединок между Украиной и Испанией состоится в понедельник, 2 марта, на площадке испанцев. Начало встречи - в 21:30 по киевскому времени.

