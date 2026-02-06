"Більше не чайлдфрі": 33-річна блогерка Манекен вперше стане мамою (відео)

Зірка Інтернету опублікувала ефектне відео, на якому з’явилася в напівпрозорій червоній тканині, продемонструвавши округлий животик.

"Сьогодні мені 33, і схоже, що я більше не чайлдфрі (не проти дітей)", - пожартувала Ксюша Манекен.

Для блогерки та її чоловіка Андрія майбутня дитина стане первістком.

Відомо, що обранець Ксенії старший за неї на 11 років.

Ксюша Манекен з чоловіком (фото: instagram.com/maneken007)

Після хвилі привітань у соцмережах Манекен звернулася до підписників зі словами вдячності.

"Друзі, дуже дякую за теплі слова. Нам дуже приємно", - написала вона.

Також інфлюенсерка зізналася, що про вагітність знала вже певний час, однак зміни в зовнішності стали помітними не одразу.

"Я вже давно розповіла, але в мене тільки зараз почав з'являтися живіт", - додала Ксенія.

Що відомо про Ксюшу Манекен

Ксюша Манекен - блогерка і фотограф із Кременчука. У віці від 19 до 22 років вона працювала ескортницею та відкрито говорила про це в інтерв’ю й соціальних мережах. Згодом Ксенія заснувала шлюбне агентство.

У березні 2023 року Манекен опинилася в центрі скандалу після публікації фото з нагородою від ГУР за сприяння військовій розвідці.

Ксюша Манекен (фото: instagram.com/maneken007)

Пізніше блогерка пояснила, що отримала відзнаку ще в жовтні 2022 року, однак свідомо не розповідала про це публічно.