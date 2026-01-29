Білодід повернеться? У Федерації дзюдо розповіли про майбутнє зірки та "піар" у футболі

Майбутнє зірки українського дзюдо Дар'ї Білодід наразі залишається головною загадкою для вболівальників. Після Олімпіади в Парижі титулована спортсменка взяла паузу, а її поява у футбольному клубі "Металіст 1925" лише додала запитань щодо продовження кар'єри на татамі.
РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю спортивного директора Федерації дзюдо України Віталій Дуброва в ефірі "Великого спортивного шоу" на Champion Radio розповідає, чи побачимо ми "Анаконду" на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі та чи завершила вона кар'єру.
За словами Дуброви, на сьогодні виступи Дар'ї офіційно перебувають "на паузі". Федерація підтримує контакт із дзюдоїсткою, проте остаточне рішення - за нею.
"Даша - максималістка, я впевнений, що вона не захоче повернутися просто щоб повернутися, а захоче перемагати на найвищому рівні. Все залежить від неї: чи зможе вона знайти мотивацію, щоб так багато трудитися та приділяти стільки часу спорту", - зазначив Дуброва.
Спортивний директор підкреслив, що 25-річна спортсменка продовжує підтримувати фізичну форму та навіть відвідує тренування з дзюдо, тож "зі спортом вона не закінчила остаточно".
"Даша - унікальна спортсменка, дворазова чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи, призерка Олімпіади. Вона в досить молодому віці досягла цих результатів. Якщо вона знайде мотивацію рухатися далі після таких результатів, це буде чудово. Але я думаю, що це вже буде непросто", - сказав Дуброва.
На питання, чи українська Федерація зі свого боку намагається допомогти їй знайти таку мотивацію, функціонер дав стверджувально відповідь.
"Звісно, але тут все залежить, в першу чергу, від спортсмена. Тут не гроші, тут мотивація лише в здобутті Олімпійського золота. У Даші є всі нагороди, крім цієї", - пояснив він.
Після пауз у виступах повернення до змагального ритму вважається складним, однак вік Білодід не розглядається як обмежувальний фактор.
Коментуючи несподіваний перехід Білодід до футбольного клубу "Металіст 1925", Дуброва висловив думку, що це був стратегічний крок команди, а не зміна виду спорту.
"На мою думку, це більше була піар-акція від "Металіста 1925". Будемо відверті: про "Металіст 1925" не так багато людей знали, а за допомогою Даші вони змогли привернути увагу до клубу. Звісно, ми слідкували за цим", - пояснив він.
Дуброва також згадав емоційні моменти Олімпіади-2020 у Токіо.
Він підтвердив, що після поразки у півфіналі Білодід була в настільки пригніченому стані, що не хотіла виходити на поєдинок за третє місце.
"Я був поруч тоді. Велика роль мами, Світлани, у тому, що Даша виграла бронзову медаль. Після поразки у півфіналі краще було б не бачити її стан. Але насправді, вона велика спортсменка, зуміла зібратися і дуже добре, що була трішечки більша пауза між сутичками. Даша зуміла привести себе в порядок і виграти бронзову медаль", - згадує функціонер.
Головною причиною того, що Білодід не здобула "золото" у Японії, Дуброва називає пандемію. Адже перенос Ігор на рік збив пік форми спортсменки та спричинив серйозні проблеми зі скиданням ваги.
Нагадаємо, що Дар'я Білодід - найтитулованіша дзюдоїстка України. Вона стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії цього виду спорту (у 17 років) та має повний комплект нагород з найпрестижніших турнірів планети, окрім найвищої олімпійської сходинки.
У її активі дві золоті медалі чемпіонатів світу (2018, 2019), три титули чемпіонки Європи та бронзова нагорода Олімпійських ігор-2020.
