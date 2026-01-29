Білодід повернеться? У Федерації дзюдо розповіли про майбутнє зірки та "піар" у футболі

Кар'єра Білодід на паузі: чи буде камбек?

За словами Дуброви, на сьогодні виступи Дар'ї офіційно перебувають "на паузі". Федерація підтримує контакт із дзюдоїсткою, проте остаточне рішення - за нею.

"Даша - максималістка, я впевнений, що вона не захоче повернутися просто щоб повернутися, а захоче перемагати на найвищому рівні. Все залежить від неї: чи зможе вона знайти мотивацію, щоб так багато трудитися та приділяти стільки часу спорту", - зазначив Дуброва.

Спортивний директор підкреслив, що 25-річна спортсменка продовжує підтримувати фізичну форму та навіть відвідує тренування з дзюдо, тож "зі спортом вона не закінчила остаточно".

"Даша - унікальна спортсменка, дворазова чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи, призерка Олімпіади. Вона в досить молодому віці досягла цих результатів. Якщо вона знайде мотивацію рухатися далі після таких результатів, це буде чудово. Але я думаю, що це вже буде непросто", - сказав Дуброва.

На питання, чи українська Федерація зі свого боку намагається допомогти їй знайти таку мотивацію, функціонер дав стверджувально відповідь.

"Звісно, але тут все залежить, в першу чергу, від спортсмена. Тут не гроші, тут мотивація лише в здобутті Олімпійського золота. У Даші є всі нагороди, крім цієї", - пояснив він.

Після пауз у виступах повернення до змагального ритму вважається складним, однак вік Білодід не розглядається як обмежувальний фактор.

Контракт Білодід з "Металістом 1925"

Коментуючи несподіваний перехід Білодід до футбольного клубу "Металіст 1925", Дуброва висловив думку, що це був стратегічний крок команди, а не зміна виду спорту.

"На мою думку, це більше була піар-акція від "Металіста 1925". Будемо відверті: про "Металіст 1925" не так багато людей знали, а за допомогою Даші вони змогли привернути увагу до клубу. Звісно, ми слідкували за цим", - пояснив він.

Драма в Токіо: як мама врятувала медаль

Дуброва також згадав емоційні моменти Олімпіади-2020 у Токіо.

Він підтвердив, що після поразки у півфіналі Білодід була в настільки пригніченому стані, що не хотіла виходити на поєдинок за третє місце.

"Я був поруч тоді. Велика роль мами, Світлани, у тому, що Даша виграла бронзову медаль. Після поразки у півфіналі краще було б не бачити її стан. Але насправді, вона велика спортсменка, зуміла зібратися і дуже добре, що була трішечки більша пауза між сутичками. Даша зуміла привести себе в порядок і виграти бронзову медаль", - згадує функціонер.

Головною причиною того, що Білодід не здобула "золото" у Японії, Дуброва називає пандемію. Адже перенос Ігор на рік збив пік форми спортсменки та спричинив серйозні проблеми зі скиданням ваги.

Нагадаємо, що Дар'я Білодід - найтитулованіша дзюдоїстка України. Вона стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії цього виду спорту (у 17 років) та має повний комплект нагород з найпрестижніших турнірів планети, окрім найвищої олімпійської сходинки.

У її активі дві золоті медалі чемпіонатів світу (2018, 2019), три титули чемпіонки Європи та бронзова нагорода Олімпійських ігор-2020.