Басейн з рестораном: Усик детально розповів про свій новий проєкт в Україні (відео)

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик поділився, куди він інвестує гроші в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram боксера.
Мова йде про приватний спортивний центр, який чемпіон профінансував власним коштом.
"Ми не будуємо квадратні метри, ми будуємо мрію, яку ви будете залишати своїм дітям. В мене вже є в Україні побудований спортивний центр з 25-метровим басейном на три доріжки та відновлювальними процедурами. Він невеликий – десь шість номерів. Це виключно для того, щоб якщо ти приїхав – можеш порибалити, потренуватись. Людина, яка хоче провести збори, може приїхати туди зі своєю командою. Поряд ресторан вже будується”, – сказав Усик.
За словами чемпіона, його мета – створювати простір не лише для спорту, а й для створення простору для здорового дозвілля.
"Ми ж можемо не тільки брати участь в спортивних інфраструктурах, а будувати й для відпочинку, для житла та одразу ж в цьому комплексі вони матимуть і спортмайданчики, і додаткові гарні речі", - пояснив чемпіон.
Головна мета, за словами Усика, – залишити після себе щось цінне для наступних поколінь.
Раніше ми повідомили, що Усик увійшов у топ-5 найбагатших боксерів в історії.
Нагадаємо, нещодавно колишній промоутер Усика Олександр Красюк розповів про причини розриву багаторічної співпраці з українським боксером.