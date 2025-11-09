Басейн з рестораном: Усик детально розповів про свій новий проєкт в Україні (відео)

"Будуємо мрію"

Мова йде про приватний спортивний центр, який чемпіон профінансував власним коштом.

"Ми не будуємо квадратні метри, ми будуємо мрію, яку ви будете залишати своїм дітям. В мене вже є в Україні побудований спортивний центр з 25-метровим басейном на три доріжки та відновлювальними процедурами. Він невеликий – десь шість номерів. Це виключно для того, щоб якщо ти приїхав – можеш порибалити, потренуватись. Людина, яка хоче провести збори, може приїхати туди зі своєю командою. Поряд ресторан вже будується”, – сказав Усик.

Для наступних поколінь

За словами чемпіона, його мета – створювати простір не лише для спорту, а й для створення простору для здорового дозвілля.

"Ми ж можемо не тільки брати участь в спортивних інфраструктурах, а будувати й для відпочинку, для житла та одразу ж в цьому комплексі вони матимуть і спортмайданчики, і додаткові гарні речі", - пояснив чемпіон.

Головна мета, за словами Усика, – залишити після себе щось цінне для наступних поколінь.