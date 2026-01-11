"Барселона" – "Реал" у Суперкубку Іспанії: гольова феєрія та неймовірна розв'язка (відео)

Суперкубок Іспанії, фінал

"Барселона" – "Реал" – 3:2

Голи: Рафінья, 36, 73, Левандовський, 45+4 – Вінісіус, 45+2, Гонсало Гарсія, 45+6

Вилучення: де Йонг (Б), 90+1 (пряма червона)

Стриманий початок

Перші 30 хвилин матчу можна було спокійно пропустити. Команди за півгодини не відзначилися особливим креативом.

Єдиним справді гострим моментом був вихід Вінісіуса сам на сам з Жоаном Гарсією на 14-й хвилині, але бразилець пробив по центру воріт.

У складі "Барси" дуже важко було Ямалю, якому буквально не давав дихати Каррерас.

Загалом каталонці були більш активними, проте результату на початку матчу це не принесло.

Шалена розв'язка тайму

Після півгодини гри суддя оголосив перерву на водопій. Команди відпочили дві хвилини, а повернулися на поле зовсім з іншим настроєм.

Рафінья міг відкривати рахунок на 35-й хвилині, коли Ямаль розрізним пасом вивів його сам на сам з Куртуа, але бразилець зовсім невдало пробив в один дотик.

Проте вже через хвилину зірковий виконавець "Барселони" виправився, причому у ситуації, коли забити було важче, ніж перед цим. Рафінья зліва протягнув м'яч до штрафного майданчика та пробив у дальній кут. Куртуа до м'яча не дотягнувся. Так "Барселона" вийшла вперед.

Здавалося, що на перерву команди так і підуть за мінімальної переваги каталонців. Суддя компенсував три хвили. І саме у цей час відбулося найцікавіше.

Спочатку Вінісіус пройшов на фланзі Педрі та Кунде, забіг у штрафний майданчик, поклав на газон Кубарсі та відправив м'яч у дальній кут – 1:1 на 45+2 хвилині.

Не встигли "вершкові" порадіти цьому успіху, як знову пропустили. На 45+4-ій Педрі розрізав захист "Реала" та вивів Левандовського віч-на-віч голкіпером. Поляк перекинув Куртуа – 2:1.

Але й "Барселона" тішилася недовго. На 6-й компенсованій хвилині Хейсен після подачі кутового пробив головою, Рафінья перевів м'яч в поперечину, але на добиванні зіграв Гонсало Гарсія – 2:2. Неймовірна розв'язка першого тайму.

Вирішальний гол після перерви

У другому таймі гольова феєрія не мала продовження. Фактично до вирішальних хвилин команди створили по одному моменту.

У "Реала" змарнував свій шанс Вінісіус, який двічі намагався пробити Жоана Гарсію. А у "Барси" – Ямаль влучив прямо в Куртуа після прострілу Кунде.

Нарешті на 73-й хвилині гол відбувся. Відзначилася "Барселона": Рафінья пробив з-за меж штрафного майданчика і м'яч після рикошету від Асенсіо залетів у ворота – 3:2.

Одразу після цього Хабі Алонсо кинув у бій Мбаппе. Але француз зміг лмше залишити "Барселону" у меншості: де Йонг заробив на ньому пряму червону картку.

Каталонці навіть у нерівному складі моглии забити вчетверте, проте Решфорд свій момент не реалізував.

Міг вирвати нічию і "Реал". Каррерас на 90+6 хвилині бив по центру воріт з вбивчої позиції. Але Жоан Гарсія зіграв надійно.

16-й тріумф "Барселони"

Каталонці вдруге поспіль переграли "Реал" у фіналі Суперкубка. Загалом це їхня 16-та перемога в турнірі.

Мадридці відстають вже на три титули: у них 13 звитяг.