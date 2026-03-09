"Австралійський Усик" став першим чемпіоном Zuffa Boxing: історичний тріумф у Лас-Вегасі

У ніч на понеділок, 9 березня, на арені Meta Apex у Лас-Вегасі відбулася знакова подія для світу єдиноборств. У межах шоу Zuffa Boxing 04, організованого главою UFC Дейною Уайтом, було розіграно перший в історії чемпіонський пояс нової боксерської промоції у важкій вазі (до 90,7 кг).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою .

Домінування у стилі Усика

На рингу зустрілися чемпіон світу за версією IBF, австралієць Джей Опетая (29–0, 23 КО) та американський претендент Брендон Глентон (21–3, 18 КО).

Фаворитом протистояння виступив австралієць. 30-річного шульгу часто порівнюють із українським чемпіоном Олександром Усиком через його технічний стиль, роботу ніг та вміння майстерно маневрувати на рингу.

Опетая обрав тактику другого номера, свідомо віддавши центр рингу Глентону. Австралієць стримував агресивний пресинг суперника гострими джебами та зустрічними аперкотами. Попри спроби Глентона нав'язати силовий бокс, Опетая холоднокровно розбивав опонента з дистанції, демонструючи чудовий таймінг.

Брудний бокс та штрафні санкції

Поєдинок видався напруженим не лише через технічні дії, а й через велику кількість порушень. Рефері кілька разів втручався у хід бою.

Так Глентон був двічі оштрафований: спочатку за постійне тримання рук суперника, а згодом за систематичні удари нижче пояса. Опетая також не уникнув санкцій – у чемпіонських раундах австралієць почав занадто часто клінчувати, намагаючись загасити останній штурм американця, за що з нього було знято бал.

У п'ятому раунді Глентону вдалося похитнути фаворита правим хуком, проте Опетая впевнено витримав удар і повернув контроль над ситуацією, ледь не нокаутувавши суперника лівим хуком за хвилину до фінального гонга.

Перемога та втрата пояса IBF

За підсумками 12 раундів усі троє суддів виставили ідентичний рахунок – 119:106 на користь Опетаї.

Таким чином австралієць став першим в історії чемпіоном організації Zuffa Boxing. Також він захистив титул чемпіона за версією журналу The Ring.

Водночас стало відомо, що через участь у цьому поєдинку замість обов'язкового захисту, Опетая втратив титул чемпіона світу за версією IBF.

Ця перемога закріпила статус Опетаї як одного з найсильніших крузервейтерів планети. Водночас поєдинок успішно відкрив нову еру боксерських турнірів під егідою Дейни Уайта.

Хто такий Джей Опетая

Уродженець Сіднея зі самоанським корінням, далекий родич легенди футбольної збірної Австралії Тіма Кехілла та колишнього регбіста збірної Нової Зеландії Бена Робертса. Боксерська стійка – шульга.

У 17 років дебютував на Олімпійських іграх-2012, де скандально поступився азербайджанцю Маммадову. На профі-ринг перейшов у 2015 році та спершу бився переважно на рідних теренах, завоював кілька регіональних титулів. Навесні 2019-го став тимчасовим чемпіоном Океанії за версією WBA.

Влітку 2022 року завоював титули IBF та The Ring у крузервейті. Пізніше неодноразово захищав чемпіонські пояси. Певний час розглядався, як можливий суперник Усика в боротьбі за титули у надважкій вазі.