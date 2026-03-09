ua en ru
"Австралийский Усик" стал первым чемпионом Zuffa Boxing: исторический триумф в Лас-Вегасе

11:33 09.03.2026 Пн
3 мин
Джей Опетая, которого сравнивают с Усиком, вписал свое имя в историю нового промоушена
aimg Андрей Костенко
"Австралийский Усик" стал первым чемпионом Zuffa Boxing: исторический триумф в Лас-Вегасе Опетая против Глентона (фото: instagram.com/zuffaboxing)

В ночь на понедельник, 9 марта, на арене Meta Apex в Лас-Вегасе состоялось знаковое событие для мира единоборств. В рамках шоу Zuffa Boxing 04, организованного главой UFC Дэйной Уайтом, был разыгран первый в истории чемпионский пояс нового боксерского промоушена в тяжелом весе (до 90,7 кг).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.

Читайте также: Хижняк выбрал соперника для дебюта в профи: кто выйдет против чемпиона

Доминирование в стиле Усика

На ринге встретились чемпион мира по версии IBF, австралиец Джей Опетая (29-0, 23 КО) и американский претендент Брэндон Глентон (21-3, 18 КО).

Фаворитом противостояния выступил австралиец. 30-летнего левшу часто сравнивают с украинским чемпионом Александром Усиком из-за его технического стиля, работы ног и умения мастерски маневрировать на ринге.

Опетая выбрал тактику второго номера, сознательно отдав центр ринга Глентону. Австралиец сдерживал агрессивный прессинг соперника острыми джебами и встречными апперкотами. Несмотря на попытки Глентона навязать силовой бокс, Опетая хладнокровно разбивал оппонента с дистанции, демонстрируя великолепный тайминг.

Грязный бокс и штрафные санкции

Поединок выдался напряженным не только из-за технических действий, но и из-за большого количества нарушений. Рефери несколько раз вмешивался в ход боя.

Так Глентон был дважды оштрафован: сначала за постоянное держание рук соперника, а затем за систематические удары ниже пояса. Опетая также не избежал санкций - в чемпионских раундах австралиец начал слишком часто клинчевать, пытаясь погасить последний штурм американца, за что с него был снят балл.

В пятом раунде Глентону удалось пошатнуть фаворита правым хуком, однако Опетая уверенно выдержал удар и вернул контроль над ситуацией, едва не нокаутировав соперника левым хуком за минуту до финального гонга.

Победа и потеря пояса IBF

По итогам 12 раундов все трое судей выставили идентичный счет - 119:106 в пользу Опетаи.

Таким образом австралиец стал первым в истории чемпионом организации Zuffa Boxing. Также он защитил титул чемпиона по версии журнала The Ring.

В то же время стало известно, что из-за участия в этом поединке вместо обязательной защиты, Опетая потерял титул чемпиона мира по версии IBF.

Эта победа закрепила статус Опетаи как одного из сильнейших крузервейтеров планеты. В то же время поединок успешно открыл новую эру боксерских турниров под эгидой Дэйны Уайта.

&quot;Австралийский Усик&quot; стал первым чемпионом Zuffa Boxing: исторический триумф в Лас-Вегасе

Кто такой Джей Опетая

Уроженец Сиднея с самоанскими корнями, дальний родственник легенды футбольной сборной Австралии Тима Кэхилла и бывшего регбиста сборной Новой Зеландии Бена Робертса. Боксерская стойка - левша.

В 17 лет дебютировал на Олимпийских играх-2012, где скандально уступил азербайджанцу Маммадову. На профи-ринг перешел в 2015 году и сначала дрался преимущественно на родных просторах, завоевал несколько региональных титулов. Весной 2019-го стал временным чемпионом Океании по версии WBA.

Летом 2022 года завоевал титулы IBF и The Ring в крузервейте. Позже неоднократно защищал чемпионские пояса. Некоторое время рассматривался, как возможный соперник Усика в борьбе за титулы в супертяжелом весе.

Ранее мы писали о секретном соглашении по третьему бою Усика с Фьюри.

