Аргентину можуть відсторонити від ЧС-2026 через корупцію: загроза стає реальною
Чинний чемпіон світу з футболу – збірна Аргентини – опинився під реальною загрозою відсторонення від чемпіонату світу 2026 року. Причина – масштабний корупційний скандал навколо керівництва Аргентинської футбольної асоціації (АФА), за яким уважно стежить ФІФА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Naciоn.
Що відомо про корупційний скандал
За даними аргентинського ЗМІ, правоохоронні органи проводять масштабне розслідування щодо діяльності керівників АФА. У межах слідчих дій 10 грудня відбулися обшуки у президента асоціації Клаудіо Тапії, його довіреної особи Пабло Товигіньйо та заступника казначея Лучано Накиса.
Особливу увагу слідства привернуло розкішне помістя в місті Пілар, площею близько 10 гектарів. Об'єкт оснащений вертолітним майданчиком, кінною фермою та гаражем із колекцією ретроавтомобілів.
Формально його власниками значаться пенсіонерка та підприємець, однак у межах розслідування припускається, що їх використали, як підставних осіб. Головне завдання слідства — встановити фактичних бенефіціарів цього майна та виявити можливі схеми незаконного збагачення посадових осіб футбольної федерації.
Позиція ФІФА та можливі санкції
Міжнародна федерація футболу послідовно дотримується позиції, згідно з якою будь-яке втручання державних структур у внутрішні справи національних федерацій, є підставою для застосування дисциплінарних заходів.
Серед можливих санкцій – тимчасове призупинення членства АФА у ФІФА або навіть відсторонення збірної Аргентини від офіційних турнірів, включно з чемпіонатом світу.
Головний тренер аргентинців Ліонель Скалоні вже заявив, що не впевнений у доцільності участі його команди в Фіналіссімі – проти Іспанії в березні 2026 року.
Аргентина на ЧС-2026
Аргентина є чинним чемпіоном світу – свій третій титул команда здобула у 2022 році в Катарі, перемігши Францію у фіналі.
На ЧС-2026, що пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці, Аргентина потрапила до групи J, де її суперниками стали Алжир, Австрія та Йорданія.
Перший матч аргентинців на турнірі запланований на 16 червня 2026 року.
