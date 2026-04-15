Анна Музичук втратила шанс на шахову корону: названо ім'я нової претендентки

Музичук не витримала дистанції

Анна Музичук розпочала турнір блискуче, завершивши перше коло у статусі одноосібної лідерки. Проте після екватора змагань ситуація кардинально змінилася. Перша поразка у восьмому турі похитнула впевненість українки, а серія прикрих помилок у вирішальних партіях відкинула її від заповітної мети.

У передостанньому раунді Анна зазнала другої поразки, але до останнього моменту зберігала теоретичні шанси на успіх. Для цього Музичук була потрібна лише власна перемога в останньому турі та поразки конкуренток. Втім, у фінальному протистоянні з китаянкою Чжу Цзіньєр українка зіграла внічию, завершивши турнір на п'ятому місці з активом у 7 очок (2 перемоги, 10 нічиїх, 2 поразки).

Нова зірка з Індії

Переможницею Турніру претенденток-2026 стала представниця Індії Вайшалі Рамешбабу. Вона продемонструвала неймовірну витримку на фініші, набравши 8,5 очок. У вирішальній партії індійка переграла "нейтральну" Катерину Лагно, що і забезпечило їй тріумф.

Тепер саме Рамешбабу зіграє проти чинної володарки титулу, китайської шахістки Цзюй Веньцзюнь, у поєдинку за шахову корону.

Підсумкова таблиця Турніру претенденток-2026 (топ-5):