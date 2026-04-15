Анна Музычук потеряла шанс на шахматную корону: названо имя новой претендентки

22:44 15.04.2026 Ср
2 мин
От лидерства до досадной развязки: как украинка завершила Турнир претенденток-2026 и кто сыграет за звание чемпионки мира
aimg Андрей Костенко
Анна Музычук (фото: instagram.com/anna_muzychuk.official)

На Кипре завершился Турнир претенденток-2026, который держал в напряжении весь шахматный мир до последнего хода. Украинская гроссмейстер Анна Музычук, которая возглавляла таблицу в течение первой половины соревнований, в итоге оказалась вне призовой тройки. Между тем имя новой соперницы для действующей королевы шахмат стало настоящей неожиданностью.

Музычук не выдержала дистанции

Анна Музычук начала турнир блестяще, завершив первый круг в статусе единоличного лидера. Однако после экватора соревнований ситуация кардинально изменилась. Первое поражение в восьмом туре пошатнуло уверенность украинки, а серия досадных ошибок в решающих партиях отбросила ее от заветной цели.

В предпоследнем раунде Анна потерпела второе поражение, но до последнего момента сохраняла теоретические шансы на успех. Для этого Музычук была нужна лишь собственная победа в последнем туре и поражения конкуренток. Впрочем, в финальном противостоянии с китаянкой Чжу Цзиньер украинка сыграла вничью, завершив турнир на пятом месте с активом в 7 очков (2 победы, 10 ничьих, 2 поражения).

Новая звезда из Индии

Победительницей Турнира претенденток-2026 стала представительница Индии Вайшали Рамешбабу. Она продемонстрировала невероятную выдержку на финише, набрав 8,5 очков. В решающей партии индианка переиграла "нейтральную" Екатерину Лагно, что и обеспечило ей триумф.

Теперь именно Рамешбабу сыграет против действующей обладательницы титула, китайской шахматистки Цзюй Вэньцзюнь, в поединке за шахматную корону.

Итоговая таблица Турнира претенденток-2026 (топ-5):

  1. Вайшали Рамешбабу (Индия) - 8,5 баллов
  2. Бибисара Асаубаева (Казахстан) - 8,0
  3. Чжу Цзиньер (Китай) - 7,5
  4. Александра Горячкина - 7,5
  5. Анна Музычук (Украина) - 7,0

Ранее мы сообщали, что ФИДЕ вернула фаната "сво" Карякина в мировой рейтинг.

