Ангеліна Усанова назвала свої "місця сили" в Україні

Ангеліна Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)
Автор: Іванна Пашкевич, Поліна Іваненко

Співачка, авторка пісень і переможниця конкурсу краси в Єгипті Miss Eco International-2024 Ангеліна Усанова поділилася власними місцями сили в Україні та розкрила, де знаходить натхнення й внутрішній баланс.

Про це артистка розповіла в інтерв’ю РБК-Україна, відповідаючи на запитання про улюблені локації для відпочинку.

Улюблені "місця сили" Ангеліни Усанової

За словами Усанової, особливе місце в її житті займають українські Карпати.

"Мої місця сили в Україні - це, без сумніву, Карпати. Верховина, Говерла, Буковина, Гуцульщина - усе це наше споконвічне, історичне, унікальне українське гірське. Саме там я відчуваю особливу внутрішню опору", - зазначила модель.

Ангеліна Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)

Також Ангеліна зізналася, що значну енергетичну силу для неї має море.

"Так само дуже люблю Одесу - здається, море взагалі для кожного є місцем сили", - поділилася Усанова.

Окремо артистка згадала і столицю України, з якою пов’язані її дитячі спогади.

"І, звісно, Київ. Місто, де я народилася й виросла, де минуло моє дитинство. Київ назавжди залишиться в моєму серці", - наголосила переможниця "Міс Україна Всесвіт 2023".

