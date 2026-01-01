Ангелина Усанова назвала свои "места силы" в Украине

Певица, автор песен и победительница конкурса красоты в Египте Miss Eco International-2024 Ангелина Усанова поделилась собственными местами силы в Украине и раскрыла, где находит вдохновение и внутренний баланс.
Об этом артистка рассказала в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос о любимых локациях для отдыха.
По словам Усановой, особое место в ее жизни занимают украинские Карпаты.
"Мои места силы в Украине - это, без сомнения, Карпаты. Верховина, Говерла, Буковина, Гуцульщина - все это наше исконное, историческое, уникальное украинское горное. Именно там я чувствую особую внутреннюю опору", - отметила модель.
Также Ангелина призналась, что значительную энергетическую силу для нее имеет море.
"Так же очень люблю Одессу - кажется, море вообще для каждого является местом силы", - поделилась Усанова.
Отдельно артистка вспомнила и столицу Украины, с которой связаны ее детские воспоминания.
"И, конечно, Киев. Город, где я родилась и выросла, где прошло мое детство. Киев навсегда останется в моем сердце", - подчеркнула победительница "Мисс Украина Вселенная 2023".
