Ангелина Усанова назвала свои "места силы" в Украине

Любимые "места силы" Ангелины Усановой

По словам Усановой, особое место в ее жизни занимают украинские Карпаты.

"Мои места силы в Украине - это, без сомнения, Карпаты. Верховина, Говерла, Буковина, Гуцульщина - все это наше исконное, историческое, уникальное украинское горное. Именно там я чувствую особую внутреннюю опору", - отметила модель.

Ангелина Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)

Также Ангелина призналась, что значительную энергетическую силу для нее имеет море.

"Так же очень люблю Одессу - кажется, море вообще для каждого является местом силы", - поделилась Усанова.

Отдельно артистка вспомнила и столицу Украины, с которой связаны ее детские воспоминания.

"И, конечно, Киев. Город, где я родилась и выросла, где прошло мое детство. Киев навсегда останется в моем сердце", - подчеркнула победительница "Мисс Украина Вселенная 2023".