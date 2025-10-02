Анатоліч чесно пояснив, чому не засуджує Лободу за виступи російською мовою

Ведучий Анатолій Анатоліч прокоментував, як ставиться до того, що його кума Світлана Лобода продовжує виконувати пісні російською мовою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю Аліні Шаманській у програмі "55 за 5", яка виходить в шоу "Ранок у великому місті".
Він заявив, що категорично проти такого контенту в українському публічному просторі.
"Бо російська мова для росіян - це маркер. І про це постійно говорить Путін, про те, що вони йдуть рятувати російськомовне населення. Про те, що де російська, там "русский" мир", - сказав він.
Шаманська зауважила, що попри таку позицію, ведучий продовжує бути підписаним та лайкати дописи російськомовних зірок, зокрема куми Лободи. У відповідь Анатоліч зазначив, що в неї проукраїнська позиція.
"Коли мені закидають претензію, що Лобода співає російською далі, я кажу: "Дивіться, вона це робить не на українському ринку. Її пісні не звучать на українському радіо. Вона не дає тут концерти, не монетизує свою популярність", - пояснив він.
Анатолій зазначив, що співачка працює за межами України на ринки, де розуміють російську.
"На жаль, це Казахстан, Узбекистан, країни Балтії, там її розуміють, там її люблять і діаспора. Вона працює і живе там. І це її вибір", - пояснив він.
Анатоліч дав зрозуміти, що артистка працює не в Україні, тому її російськомовна творчість його не сильно турбує.
"Мені не подобалось би це, якби це відбувалося в Києві, Одесі чи Львові", - сказав він.
Ведучий проти, аби Лобода виступала в Україні із російською музикою.
"Хоча за законодавством, на прикладі Сердючки, це можливо, адже вона - українська артистка, а музика написана в Україні. Проте я проти цього. Я вважаю, хто захотів, як Монатік, переклав свої чудові пісні й круто їх співають, всім подобається", - прокоментував він.
Нагадаємо, Світлана Лобода є хрещеною мамою старшої доньки ведучого Аліси. У ведучого всього троє дітей. Разом з дружиною Юлою вони також виховують доньку Лоліту та сина Ніла.
