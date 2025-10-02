Анатоліч чесно пояснив, чому не засуджує Лободу за виступи російською мовою

Що Анатоліч думає про Лободу та російськомовні пісні

Він заявив, що категорично проти такого контенту в українському публічному просторі.

"Бо російська мова для росіян - це маркер. І про це постійно говорить Путін, про те, що вони йдуть рятувати російськомовне населення. Про те, що де російська, там "русский" мир", - сказав він.

Шаманська зауважила, що попри таку позицію, ведучий продовжує бути підписаним та лайкати дописи російськомовних зірок, зокрема куми Лободи. У відповідь Анатоліч зазначив, що в неї проукраїнська позиція.

"Коли мені закидають претензію, що Лобода співає російською далі, я кажу: "Дивіться, вона це робить не на українському ринку. Її пісні не звучать на українському радіо. Вона не дає тут концерти, не монетизує свою популярність", - пояснив він.

Анатолій зазначив, що співачка працює за межами України на ринки, де розуміють російську.

"На жаль, це Казахстан, Узбекистан, країни Балтії, там її розуміють, там її люблять і діаспора. Вона працює і живе там. І це її вибір", - пояснив він.

Анатоліч висловився про Лободу (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Чому лайкає Лободу в соцмережах

Анатоліч дав зрозуміти, що артистка працює не в Україні, тому її російськомовна творчість його не сильно турбує.

"Мені не подобалось би це, якби це відбувалося в Києві, Одесі чи Львові", - сказав він.

Ведучий проти, аби Лобода виступала в Україні із російською музикою.

"Хоча за законодавством, на прикладі Сердючки, це можливо, адже вона - українська артистка, а музика написана в Україні. Проте я проти цього. Я вважаю, хто захотів, як Монатік, переклав свої чудові пісні й круто їх співають, всім подобається", - прокоментував він.



Нагадаємо, Світлана Лобода є хрещеною мамою старшої доньки ведучого Аліси. У ведучого всього троє дітей. Разом з дружиною Юлою вони також виховують доньку Лоліту та сина Ніла.

До речі, нещодавно Лобода ошелешила фанів в Грузії питанням про українську мову.