Амосов і Магні зійшлися у видовищному бою: відео дебюту українця в UFC

Ярослав Амосов - Ніл Магні на UFC Vegas 112: як пройшов бій

Ярослав Амосов і Ніл Магні билися в рамках турніру UFC Vegas 112 у ніч на неділю, 14 грудня, на арені "UFC Apex" в Лас-Вегасі.

Амосов одразу захопив ініціативу в центрі октагону. Спочатку суперники обмінювалися ударами ногами, але українець швидко скоротив дистанцію, активно пресингував і демонстрував відмінну роботу ніг.

Український боєць блискавично атакував американця лоу-кіками та хай-кіками. Він спробував перевести бій у партер, але ветеран вистояв. Проте з другої спроби Ярослав успішно провів тейкдаун, після чого закріпив перевагу на покритті.

Українець холоднокровно вийшов на зручну позицію і провів задушливий прийом, відомий як "анаконда", який загрожує перекриттям кровотоку шиї.

Під тиском захоплення Ніл Магні був змушений здатися, капітулювавши вже наприкінці першого раунду.

Цей поєдинок став ключовою подією попереднього карду (головна подія шоу - 5-раундовий поєдинок у ваговій категорії до 56,7 кг між американцем Брендоном Ройвалом і представником Анголи Манелем Капе).

Як Амосов готувався до дебюту в UFC

На фінальній стадії тренувального табору Амосов натхненно працював, щоб не осоромитися в октагоні.

13 грудня він закрив усі етапи підготовки та успішно пройшов процедуру зважування, демонструючи повну готовність до бою.

"Вага зроблена. Зважування позаду, етап підготовки закритий. Я спокійний. Зробив все, що мав зробити. Тепер - робота. Дякую всім, хто вірить і чекає", - написав українець у своєму Instagram.

Зазначимо, що в рамках підготовки до історичного для себе поєдинку Ярослав також приділяв велику увагу харчуванню. А ще він публікував лайфстайл-відео у своєму YouTube-каналі.

А ось ще одне відео, опубліковане Амосовим безпосередньо напередодні поєдинку з Магні.

Також цікаво, що у червні цього року Амосов спарингував з Олександром Усиком. Тоді абсолютний чемпіон світу з боксу провів спільне тренування з бійцем ММА і у своєму Instagram натякнув на велике майбутнє Ярослава у найпрестижнішій лізі.

"Спаринг з майбутнім UFC. Молодець, чемпіон", - написав Усик, опублікувавши фото та відео з їхнього спільного тренування.

Зазначимо, що Амосов останній раз виходив в октагон у березні 2025-го, коли переміг американця Кертіса Міллендера у першому раунді на турнірі CFFC 140.

Магні у цьому році здобув дві перемоги в UFC: нокаутував бразильця Елізеу Залескі і змусив здатися австралійця Джейка Меттьюза.

Хто такий Ярослав Амосов

Ярослав Амосов - видатний український боєць змішаних єдиноборств (ММА), який здобув світове визнання завдяки своєму неперевершеному професійному рекорду. Заслужений майстер спорту України.

Він народився у 1993 році в Ірпені і є однією з найяскравіших зірок сучасного українського спорту.

Ярослав Амосов з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/s_amoskin)

Головна гордість Ярослава - безпрограшна серія, яка налічує 27 перемог у 27 поєдинках поспіль, що є унікальним досягненням навіть для світової арени ММА. Завдяки цій серії Амосов тривалий час був одним із небагатьох непереможених бійців найвищого рівня. Загалом за кар'єру українець програв лише одного разу - американцю Джейсону Джексону у листопаді 2023 року.

Амосов є чинним чемпіоном Bellator у напівсередній вазі, ставши першим українцем, якому вдалося очолити один із найбільших міжнародних промоушенів.

Ярослав Амосов (фото: instagram.com/s_amoskin)

Його стиль ведення бою відрізняється високим інтелектом, потужною боротьбою та вмінням ефективно контролювати суперника.

Додамо, що Ярослав також чотириразовий чемпіон світу з бойового самбо.

Ярослав Амосов (фото: instagram.com/s_amoskin)