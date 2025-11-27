Амосов дебютує в UFC: стали відомі суперник та дата поєдинку

Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов доєднався до найпопулярнішого промоушену – UFC. Незабаром він проведе дебютний поєдинок під його егідою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram організації.
Український боєць дебютує 13 грудня на турнірі UFC Vegas 112, а його суперником стане досвідчений 38-річний американець Ніл Магні.
Американець, який виступає в UFC з 2013 року та провів 36 поєдинків, нещодавно здобув дві перемоги достроково та зберігає статус небезпечного ветерана дивізіону. На його рахунку 31 перемога (9 нокаутів) та 14 поразок.
Амосов з 2018 року проводив поєдинки промоушену Bellator. Він став першим українським чемпіоном організації, виборовши у 2021 році титул у напівсередній вазі. Його переможна серія тривала 27 боїв поспіль.
У листопаді 2023-го українець зазнав першої поразки від Джейсона Джексона з Ямайки. А у вересні 2024-го оголосив про завершення співпраці з компанією.
У березні поточного року Амосов повернувся після паузи, перемігши американця Кертіса Міллендера на турнірі Cage Fury Fighting Championships 140 у Філадельфії. Після чого він отримав можливість перейти до найпрестижнішої організації MMA у світі.
32-річний український самбіст та боєць змішаного стилю, що виступає у напівсередній вагової категорії.
Триразовий чемпіон світу з бойового самбо, дворазовий чемпіон Європи, чемпіон Євразії, володар Кубка Європи, переможець багатьох змагань національного і міжнародного значення, заслужений майстер спорту.
З 2012 року на професійному рівні виступає в ММА. Брав участь в турнірах бійцівських організацій Tech-Krep FC та Bellator.
На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Амосов вступив до лав територіальної оборони та брав участь у бойових діях.
