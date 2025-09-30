Аміл Насіров з "Курган і Агрегат" вперше одружився: весільні фото
Учасник хіп-хоп гурту "Курган і Агрегат" Аміл Насіров потішив шанувальників радісною новиною. Він вперше офіційно одружився і показав фото з весілля.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram музиканта.
Аміл з "Курган і Агрегат" одружився: що відомо
Артист оголосив про зміни в особистому житті, опублікувавши серію весільних фото з новоспеченою дружиною Дашею.
"А що тут писати? Тепер офіційно", - зазначив він.
На фото молодята постають серед степу та гір, позуючи в різних локаціях та демонструючи обручки.
Весільні образи подружжя
Наречена обрала для особливого дня пишну сукню білого кольору з довгою фатою та відкритими плечима, а її коханий позував у класичному чорному костюмі з білою сорочкою.
Даша також розмістила в сториз фотографії з весілля, на яких можна розгледіти сукню детальніше. Вона складається з пишного низу, напівпрозорого корсета та ажурного верху.
Як відреагували в мережі
Під фотографіями не забарилися привітання від зірок та друзів пари.
- "Вітаю", - написала блогерка Даша Кубік.
- "Гарні такі", - додала Раміна.
- "Ви що чудите???? Вітаююююю (теж втіхаря)", - зазначила Даша Астаф'єва.
- "Огоооо! Вітаю! Мій маленький", - прокоментував Андрій Бєдняков.
- "О це вау! Офіційне кохання! Вітаю!" - написав Марк Куцевалов.
Судячи з коментарів в мережі, церемонія була приватною.
Нагадаємо, раніше брат музиканта Раміль Насіров зворушливо освідчився своїй коханій. У травні він зробив коханій пропозицію руки та серця на березі Чорного моря.
