Амил Насиров из "Курган и Агрегат" впервые женился: свадебные фото

Вторник 30 сентября 2025 23:04
UA EN RU
Амил Насиров из "Курган и Агрегат" впервые женился: свадебные фото Участник группы "Курган і Агрегат" женился (фото: instagram.com/amil_kurganagregat)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Участник хип-хоп группы "Курган і Агрегат" Амил Насиров порадовал поклонников радостной новостью. Он впервые официально женился и показал фото со свадьбы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram музыканта.

Амил из "Курган і Агрегат" женился: что известно

Артист объявил об изменениях в личной жизни, опубликовав серию свадебных фото с новоиспеченной супругой Дашей.

"А что тут писать, теперь официально", - отметил он.

На фото молодожены предстают среди степи и гор, позируя в разных локациях и демонстрируя обручальные кольца.

Амил Насиров женился (фото: instagram.com/amil_kurganagregat)

Свадебные образы супругов

Невеста выбрала для особого дня пышное платье белого цвета с длинной фатой и открытыми плечами, а ее возлюбленный позировал в классическом черном костюме с белой рубашкой.

Даша также разместила в сториз фотографии со свадьбы, на которых можно разглядеть платье подробнее. Оно состоит из пышного низа, полупрозрачного корсета и ажурного верха.

Амил Насиров и его возлюбленная Дарья (фото: instagram.com/ne__kurort)

Как отреагировали в сети

Под фотографиями не заставили себя ждать поздравления от звезд и друзей пары.

  • "Поздравляю", - написала блогер Даша Кубик.
  • "Красивые такие", - добавила Рамина.
  • "Вы что чудите???? Поздравляюююююю (тоже втихаря)", - отметила Даша Астафьева.
  • "Огоооооооо! Поздравляю! Мой маленький", - прокомментировал Андрей Бедняков.
  • "О это вау! Официальная любовь! Поздравляю!" - написал Марк Куцевалов.

Судя по комментариям в сети, церемония была приватной.

Амил Насиров показал кадры со свадьбы (фото: instagram.com/amil_kurganagregat)

Напомним, ранее брат музыканта Рамиль Насиров трогательно сделал предложение своей возлюбленной. В мае он сделал возлюбленной предложение руки и сердца на берегу Черного моря.

