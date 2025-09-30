Амил Насиров из "Курган и Агрегат" впервые женился: свадебные фото
Участник хип-хоп группы "Курган і Агрегат" Амил Насиров порадовал поклонников радостной новостью. Он впервые официально женился и показал фото со свадьбы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram музыканта.
Амил из "Курган і Агрегат" женился: что известно
Артист объявил об изменениях в личной жизни, опубликовав серию свадебных фото с новоиспеченной супругой Дашей.
"А что тут писать, теперь официально", - отметил он.
На фото молодожены предстают среди степи и гор, позируя в разных локациях и демонстрируя обручальные кольца.
Свадебные образы супругов
Невеста выбрала для особого дня пышное платье белого цвета с длинной фатой и открытыми плечами, а ее возлюбленный позировал в классическом черном костюме с белой рубашкой.
Даша также разместила в сториз фотографии со свадьбы, на которых можно разглядеть платье подробнее. Оно состоит из пышного низа, полупрозрачного корсета и ажурного верха.
Как отреагировали в сети
Под фотографиями не заставили себя ждать поздравления от звезд и друзей пары.
- "Поздравляю", - написала блогер Даша Кубик.
- "Красивые такие", - добавила Рамина.
- "Вы что чудите???? Поздравляюююююю (тоже втихаря)", - отметила Даша Астафьева.
- "Огоооооооо! Поздравляю! Мой маленький", - прокомментировал Андрей Бедняков.
- "О это вау! Официальная любовь! Поздравляю!" - написал Марк Куцевалов.
Судя по комментариям в сети, церемония была приватной.
Напомним, ранее брат музыканта Рамиль Насиров трогательно сделал предложение своей возлюбленной. В мае он сделал возлюбленной предложение руки и сердца на берегу Черного моря.
