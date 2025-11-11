UA

Alyona Alyona потрапила в ДТП: що відомо

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська реперка Alyona Alyona потрапила у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram виконавиці.

Як зазначила артистка, того дня вона прямувала на урок вокалу, проте дістатися до занять так і не змогла - дорогою сталася аварія.

За словами співачки, саме вона була винуватицею події.

"Я ділюся з вами як і своїм успіхом, так і своїми невдачами. Я мала потрапити на вокал… На вокал я не потрапила, а потрапила в ДТП. Я є винуватицею. Я вчинила малесенький наїзд на дядька, який, коли з'їжджав на другорядну дорогу, щось трішки нешвидко їхав. Але це моя проблема, що я не дотримувалась дистанції. Трішки розбила йому скло у фарі, почухали бампери одне одному", - зізналась виконавиця.

Alyona Alyona (скріншот)

Реперка розповіла, що обидві машини застраховані, тому сторони діяли згідно з правилами - викликали поліцію та оформили всі документи.

Внаслідок оформлення ДТП у співачки тимчасово вилучили посвідчення водія, а попереду на неї чекає судовий розгляд.

"Ми застраховані. Викликали поліцію, все оформили, у мене забрали права, дали мені тимчасові, буде суд, все як треба. Дотримуйтесь правил дорожнього руху та будьте уважними на дорогах", - поділилась співачка.

На щастя, ніхто не постраждав, а сама Alyona Alyona зізналась, що зробила для себе важливий урок - бути уважнішою за кермом.

