Все або нічого: український боксер піде на ризикований крок заради чемпіонського поясу

Місце та дата проведення поєдинку

Боксерське шоу заплановане на 15 травня. Місцем проведення зустрічі обрано німецьке місто Мангайм.

На кону стоятиме статус першочергового претендента на бій з чинним володарем поясу IBF. Сам Чухаджян налаштований рішуче і прагне повернутися в еліту дивізіону.

"Це мій шанс довести, що моє місце - на самій вершині. Я бився з найкращими і готовий перепрацювати й протриматися проти Донована, аби здобути шанс на світовий титул", - наводить слова 29-річного українця видання The Ring.

Шлях Чухаджяна після чемпіонського бою

Нагадаємо, що в листопаді 2024 року Карен уже мав спробу завоювати основний титул IBF у вазі до 66.7 кг.

Тоді він зустрівся з американцем Джароном Еннісом і програв за очками. Проте після тієї невдачі українець видав успішну серію, здобувши дві перемоги поспіль.

Зокрема, у жовтні 2025 року Чухаджян ефектно нокаутував представника Аргентини Хоеля Маркоса Мафауда.

Цей тріумф дозволив українському боксеру до наявного звання інтернаціонального чемпіона WBO додати ще й титул IBF International.

Що відомо про суперника та розклади у рейтингу

Падді Донован наразі випереджає українця у списку найкращих боксерів організації: ірландець посідає третю сходинку рейтингу IBF, тоді як Карен перебуває на п'ятій позиції.

Донован розпочав професійну кар'єру у 2019 році з потужної серії без поразок, яка тривала 14 матчів.

Однак протягом 2025 року ірландець двічі поступився своєму співвітчизнику Льюїсу Крокеру. В одному з цих протистоянь Донована дискваліфікували за удар нижче пояса.

Саме Крокер (22-0, 11 КО) зараз володіє чемпіонським поясом IBF, тож переможець пари Чухаджян - Донован вийде на бій проти непереможеного чемпіона.