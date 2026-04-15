Все или ничего: украинский боксер пойдет на рискованный шаг ради чемпионского пояса

10:40 15.04.2026 Ср
2 мин
Соперник в топ-3 мира: украинского боксера ждет самый сложный вызов за последние годы
aimg Екатерина Урсатий
Карен Чухаджян (фото: instagram.com/karen_chukhadzhian)

Украинский боксер Карен Чухаджян (26-3, 14 KO) официально получил соперника в борьбе за статус обязательного претендента на мировой титул по линии IBF в полусреднем весе.

Место и дата проведения поединка

Боксерское шоу запланировано на 15 мая. Местом проведения встречи выбран немецкий город Мангайм.

На кону будет стоять статус первоочередного претендента на бой с действующим обладателем пояса IBF. Сам Чухаджян настроен решительно и стремится вернуться в элиту дивизиона.

"Это мой шанс доказать, что мое место - на самой вершине. Я дрался с лучшими и готов переработать и продержаться против Донована, чтобы получить шанс на мировой титул", - приводит слова 29-летнего украинца издание The Ring.

Путь Чухаджяна после чемпионского боя

Напомним, что в ноябре 2024 года Карен уже имел попытку завоевать основной титул IBF в весе до 66.7 кг.

Тогда он встретился с американцем Джароном Эннисом и проиграл по очкам. Однако после той неудачи украинец выдал успешную серию, одержав две победы подряд.

В частности, в октябре 2025 года Чухаджян эффектно нокаутировал представителя Аргентины Хоэля Маркоса Мафауда.

Этот триумф позволил украинскому боксеру к имеющемуся званию интернационального чемпиона WBO добавить еще и титул IBF International.

Что известно о сопернике и раскладах в рейтинге

Падди Донован сейчас опережает украинца в списке лучших боксеров организации: ирландец занимает третью строчку рейтинга IBF, тогда как Карен находится на пятой позиции.

Донован начал профессиональную карьеру в 2019 году с мощной серии без поражений, которая длилась 14 матчей.

Однако в течение 2025 года ирландец дважды уступил своему соотечественнику Льюису Крокеру. В одном из этих противостояний Донована дисквалифицировали за удар ниже пояса.

Именно Крокер (22-0, 11 КО) сейчас владеет чемпионским поясом IBF, поэтому победитель пары Чухаджян - Донован выйдет на бой против непобежденного чемпиона.

Ранее объявили полный андеркард супербоя Усик - Верховен.

