6-річна українка вразила світ: гімнастка тричі побила попередній світовий рекорд

Шестирічна атлетка зі Львова Регіна Абрамова встановила новий світовий рекорд, виконавши 223 підйоми з переворотом на перекладині. Цим надзвичайним результатом юна гімнастка більш ніж удвічі перевершила попереднє світове досягнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Львівської обласної військової адміністрації.
Регіна Абрамова продемонструвала вражаючу витривалість, виконавши вправу 223 рази поспіль.
Попередній світовий рекорд у цій же дисципліні належав також українській атлетці - Ніколь Князевій.
У 2017 році вона у віці 7 років виконала 88 підйомів-переворотів. Таким чином, Регіна побила це досягнення майже втричі.
6-річна українська гімнастка Регіна Абрамова встановила новий світовий рекорд (фото: instagram.com/regina_abramova)
Для шестирічної львів'янки це вже четверте зафіксоване досягнення. У п'ятирічному віці Регіна Абрамова встановила три національні рекорди України:
"Регіна займається спортивною гімнастикою у Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі. Вона тренується під керівництвом Оксани Хандоги по 6-7 годин на день", - зазначив директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації Роман Хім'як.
Юна спортсменка мріє стати олімпійською чемпіонкою, а свої рекорди та спортивні досягнення присвячує Україні та її захисникам і захисницям.
