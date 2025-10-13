6-річна українка вразила світ: гімнастка тричі побила попередній світовий рекорд

Деталі рекорду українки

Регіна Абрамова продемонструвала вражаючу витривалість, виконавши вправу 223 рази поспіль.

Попередній світовий рекорд у цій же дисципліні належав також українській атлетці - Ніколь Князевій.

У 2017 році вона у віці 7 років виконала 88 підйомів-переворотів. Таким чином, Регіна побила це досягнення майже втричі.

6-річна українська гімнастка Регіна Абрамова встановила новий світовий рекорд (фото: instagram.com/regina_abramova)

Це вже четвертий рекорд юної українки

Для шестирічної львів'янки це вже четверте зафіксоване досягнення. У п'ятирічному віці Регіна Абрамова встановила три національні рекорди України:

"Найтриваліше утримання тіла дитиною у позиції прямий перевернутий вис на кільцях" - дівчинка протрималась 5 хвилин 52 секунди.

Наймолодша дитина, яка самостійно здійснила сходження на Говерлу, подолавши увесь маршрут без сторонньої допомоги за 2 години 29 хвилин.

У 5 років виконала 55 разів підйом з переворотом на перекладині (національний рекорд).

Регіна тренується по 6-7 годин на день

"Регіна займається спортивною гімнастикою у Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі. Вона тренується під керівництвом Оксани Хандоги по 6-7 годин на день", - зазначив директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації Роман Хім'як.

Юна спортсменка мріє стати олімпійською чемпіонкою, а свої рекорди та спортивні досягнення присвячує Україні та її захисникам і захисницям.