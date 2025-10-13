6-летняя украинка поразила мир: гимнастка трижды побила предыдущий мировой рекорд

Детали рекорда украинки

Регина Абрамова продемонстрировала впечатляющую выносливость, выполнив упражнение 223 раза подряд.

Предыдущий мировой рекорд в этой же дисциплине принадлежал также украинской атлетке - Николь Князевой.

В 2017 году она в возрасте 7 лет выполнила 88 подъемов-переворотов. Таким образом, Регина побила это достижение почти втрое.

6-летняя украинская гимнастка Регина Абрамова установила новый мировой рекорд (фото: instagram.com/regina_abramova)

Это уже четвертый рекорд юной украинки

Для шестилетней львовянки это уже четвертое зафиксированное достижение. В пятилетнем возрасте Регина Абрамова установила три национальных рекорда Украины:

"Самое длительное удержание тела ребенком в позиции прямой перевернутый вис на кольцах" - девочка продержалась 5 минут 52 секунды.

Самый молодой ребенок, который самостоятельно совершил восхождение на Говерлу, преодолев весь маршрут без посторонней помощи за 2 часа 29 минут.

В 5 лет выполнила 55 раз подъем с переворотом на перекладине (национальный рекорд).

Регина тренируется по 6-7 часов в день

"Регина занимается спортивной гимнастикой в Комплексной детско-юношеской спортивной школе. Она тренируется под руководством Оксаны Хандоги по 6-7 часов в день", - отметил директор департамента спорта, молодежи и туризма Львовской областной военной администрации Роман Химьяк.

Юная спортсменка мечтает стать олимпийской чемпионкой, а свои рекорды и спортивные достижения посвящает Украине и ее защитникам и защитницам.