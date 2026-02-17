50-річна Могилевська показалася без макіяжу і фільтрів та поставила на місце хейтерів (фото)

Співачку Наталію Могилевську розкритикували за "надто ідеальні" фото. У мережі співачку запідозрили у використанні фільтрів і навіть штучного інтелекту. Артистка не змовчала і відповіла на закиди.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.
Більше цікавого: мейкап-артист вперше розповів про неочікуване прохання знаменитостей
Йдеться про знімки, які зірка оприлюднила у День святого Валентина.
На фото вона показала листівку, зроблену їхніми доньками для неї та її коханого.
Однак замість обговорення зворушливого подарунка частина підписників зосередилася на зовнішності артистки.
Реакція Могилевської не забарилася. У своєму Instagram вона опублікувала відео, в якому з’явилася без макіяжу та будь-якої обробки.
На початку ролика 50-річна співачка показала скриншоти негативних коментарів, а згодом звернулася до підписників уже в природному вигляді.
"Прокинулася зранку і читаю: "Це не Могилевська, це фільтри". Ось дивіться - Могилевська! Бачите: тут зморшечка, тут зморшечка. Просто гарне світло, гарний настрій. І все", - зазначила знаменитість.
Таким чином артистка дала зрозуміти, що не приховує свій вік і не вдається до надмірної ретуші, а гарний вигляд пояснила настроєм і вдалим освітленням.
До слова, раніше 50-річна артистка вже пояснювала, що з віком почала сприймати себе інакше.
Після життя в ашрамі, зізнається співачка, її ставлення до старіння та навіть до теми смерті змінилося.
"Я просто пливу за течією, довіряючи Господу. Це, до речі, важливо і чоловікам, і жінкам. Довіритися. Ти маленька людина.... Шлях для мене - це розслабитися і довіритися. Роби, що можеш, але роби спокійно, бо буде те, що повинно бути", - філософськи відповіла про вік співачка.
Могилевська також відкрито говорить про догляд за собою. Зокрема, артистка розповідала, що харчується досить стримано - зазвичай один раз на день, інколи двічі, у визначений проміжок часу.
Щодо косметологічних процедур зірка має чітку позицію і не підтримує надмірне втручання.
"Дуже сильно проти, бо потім це все важчає, змінює обличчя. Це страшна річ. Єдине, що я роблю раз на рік, півтора, а то і два - ботокс в лоб. В мене тут величезна потужна м'яза і у батька така була, і у сестри", - зізналася співачка.
Вас може зацікавити: