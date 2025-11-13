36-річна українська телеведуча вперше стане мамою: зворушливі фото

Олена Курбанова стане мамою

Журналістка опублікувала зворушливий допис, сповнений любові до України та віри в майбутнє.

"Чи страшно мені? Дуже. Але ще ніколи я не була такою сильною і впевненою. Впевненою в нас", - написала Курбанова.

36-річна телеведуча зізналася, що вирішила народжувати саме в Україні, адже вірить у свою країну та її людей.

Олена Курбанова вагітна (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

"Ні в що на світі я так сильно не вірю, як в Україну! Ні в кого так сильно не вірю, як у свою країну. Тому я тут і буду народжувати тут. Народжувати українку або українця, вільну людину вільної країни", - зазначила Олена.

Курбанова підкреслила, що хоче передати своїй дитині любов і гордість за Україну, а також пам'ять про тих, хто захищає її свободу.

Телеведуча показала перші фото з животиком (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

"Я навчу її любити, як люблю я, і пишатися, як пишаюся всім, що є у мене", - додала телеведуча.

Також вона поділилася зворушливими фото з животиком, що помітно округлився.

Олена Курбанова (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

Хто така Олена Курбанова

Курбанова - українська телеведуча, журналіст і блогерка. Авторка і ведуча YouTube-каналу "Курбанова Live".

Закінчила київську загальноосвітню школу №78.

У 2006 році вступила до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2012 році отримала диплом магістра соціальних комунікацій з відзнакою.

На початку кар'єри працював парламентським кореспондентом, потім на каналах ICTV, СТБ, "Україна", "Прямий".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну створила власний YouTube-проєкт "Курбанова Live".

Він спеціалізується на викритті російської дезінформації, протидії пропаганді та висвітленні суспільно-політичних подій в Україні. Канал активно підтримує українських військових і ветеранів.

Про особисте життя журналістки практично нічого не відомо. Вона заміжня, її чоловіка звуть Георгій.

У своєму Instagram ведуча демонструє яскраві образи та любить експериментувати зі стилем.

Олена Курбанова (фото: instagram.com/kurbanova_olena)