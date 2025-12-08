35-й чемпіон: як успіх Норріса змінив історію Формули-1

Британський гонщик Ландо Норріс став тріумфатором 76-го сезону Формули-1.
Які корективи вніс його тріумф у історію перегонів – розповідає РБК-Україна.
Норріс став 35-м чемпіоном в історії Формули-1. 17 з них – володіли титулом більше одного разу. Рекордсменів двоє – легендарний німець Міхаель Шумахер та учасник цьогорічного чемпіонату – британець Льюїс Хемілтон. У обох – по 7 тріумфів. Третім йде аргентинець Хуан-Мануель Фанхіо, який здобув 5 титулів ще у далекі 1950-ті роки.
Мультичемпіони Формули-1:
Міхаель Шумахер (фото: Вікіпедія)
Найдовшу переможну серію показав Шумахер, який вигравав чемпіонство п'ять сезонів поспіль (2000-2004). Якби цього року тріумфував Ферстаппен, він би повторив це досягнення.
Але не склалося, тому нідерландець залишився в клубі гонщиків, які мають по чотири виграні чемпіонати поспіль.
До нього також входять:
Норріс приніс "Макларену" 13-й чемпіонський титул. Це – другий показник в історичній суперечці конструкторів.
Лідером є "Феррарі" з 15-ма перемогами. Свого часу італійська конюшня лідирувала з великим відривом, але зараз підпускає конкурентів все ближче. Це не дивно, адже останній тріумф "Скудерії" датується 2007 роком, коли титул їй приніс фін Кімі Райкконен.
Титули за командами, топ-7:
У рейтингу переможців за країнами – безперечні лідери представники Великої Британії. Норріс став 11-м чемпіоном від своєї країни, який приніс їй 21-й титул.
Чемпіони світу за країнами, топ-10:
Себастьян Феттель (фото: Вікіпедія)
Крім того, Норріс увійшов до списку наймолодших чемпіонів в історії перегонів. Ставши чемпіоном у віці 26 років та 23 дні, він посів у цьому рейтингу сьоме місце.
Наймолодші чемпіони Ф-1:
Сезон-2026 у Формулі-1 стартує 8 березня. Він також складатиметься з 24-х етапів. Участь у ньому візьмуть 11 команд. Новачками стануть – "Ауді" (Німеччина) та "Каділлак" (США).
