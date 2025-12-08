35-й чемпион: как успех Норриса изменил историю Формулы-1

У кого больше всего титулов

Норрис стал 35-м чемпионом в истории Формулы-1. 17 из них - владели титулом более одного раза. Рекордсменов двое - легендарный немец Михаэль Шумахер и участник нынешнего чемпионата - британец Льюис Хэмилтон. У обоих - по 7 триумфов. Третьим идет аргентинец Хуан-Мануэль Фанхио, который завоевал 5 титулов еще в далекие 1950-е годы.

Мультичемпионы Формулы-1:

Михаэль Шумахер (Германия) - 7 титулов (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 годы)

Льюис Хэмилтон (Великобритания) - 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

Хуан-Мануэль Фанхио (Аргентина) - 5 (1951, 1954, 1955, 1956, 1957)

Ален Прост (Франция) - 4 (1985, 1986, 1989, 1993)

Себастьян Феттель (Германия) - 4 (2010, 2011, 2012, 2013)

Макс Ферстаппен (Нидерланды) - 4 (2021, 2022, 2023, 2024)

Михаэль Шумахер (фото: Википедия)

Самую длинную победную серию показал Шумахер, который выигрывал чемпионство пять сезонов подряд (2000-2004). Если бы в этом году триумфовал Ферстаппен, он бы повторил это достижение.

Но не сложилось, поэтому нидерландец остался в клубе гонщиков, которые имеют по четыре выигранных чемпионата подряд.

В него также входят:

Фанхио (1954-1957)

Феттель (2010-2013)

Хэмилтон (2017-2020)

"Макларен" в погоне за "Феррари"

Норрис принес "Макларену" 13-й чемпионский титул. Это - второй показатель в историческом споре конструкторов.

Лидером является "Феррари" с 15-ю победами. В свое время итальянская конюшня лидировала с большим отрывом, но сейчас подпускает конкурентов все ближе. Это неудивительно, ведь последний триумф "Скудерии" датируется 2007 годом, когда титул ей принес финн Кими Райкконен.

Титулы по командам, топ-7:

"Феррари" (Италия) - 15 "Макларен" (Великобритания) - 13 "Мерседес" (Германия) - 9 "Ред Булл" (Австрия) - 8 "Уильямс" (Великобритания) - 7 "Лотус" (Великобритания) - 6 "Брэбэм" (Великобритания) - 4

Британцы - лучшие

В рейтинге победителей по странам - бесспорные лидеры представители Великобритании. Норрис стал 11-м чемпионом от своей страны, который принес ей 21-й титул.

Чемпионы мира по странам, топ-10:

Великобритания - 21 титул (11 гонщиков) Германия - 12 (3) Бразилия - 8 (3) Аргентина - 5 (1) Франция - 4 (1) Австралия - 4 (2) Австрия - 4 (2) Финляндия - 4 (3) Нидерланды - 4 (1) Италия - 3 (2)

Себастьян Феттель (фото: Википедия)

Седьмой самый молодой

Кроме того, Норрис вошел в список самых молодых чемпионов в истории гонок. Став чемпионом в возрасте 26 лет и 23 дня, он занял в этом рейтинге седьмое место.

Самые молодые чемпионы Ф-1:

Себастьян Феттель - 23 года, 145 дней (в 2010 году) Льюис Хэмилтон - 23 года, 299 дней (2008) Фернандо Алонсо - 24 года, 58 дней (2005) Макс Ферстаппен - 24 года, 73 дня (2021) Эмерсон Фиттипальди - 25 лет, 273 дня (1972) Михаэль Шумахер - 25 лет, 314 дней (1994) Ландо Норрис - 26 лет, 24 дня (2025)

Когда следующий сезон

Сезон-2026 в Формуле-1 стартует 8 марта. Он также будет состоять из 24-х этапов. Участие в нем примут 11 команд. Новичками станут - "Ауди" (Германия) и "Кадиллак" (США).