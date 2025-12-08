35-й чемпион: как успех Норриса изменил историю Формулы-1

Британский гонщик Ландо Норрис стал триумфатором 76-го сезона Формулы-1.
Какие коррективы внес его триумф в историю гонок - рассказывает РБК-Украина.
Норрис стал 35-м чемпионом в истории Формулы-1. 17 из них - владели титулом более одного раза. Рекордсменов двое - легендарный немец Михаэль Шумахер и участник нынешнего чемпионата - британец Льюис Хэмилтон. У обоих - по 7 триумфов. Третьим идет аргентинец Хуан-Мануэль Фанхио, который завоевал 5 титулов еще в далекие 1950-е годы.
Мультичемпионы Формулы-1:
Самую длинную победную серию показал Шумахер, который выигрывал чемпионство пять сезонов подряд (2000-2004). Если бы в этом году триумфовал Ферстаппен, он бы повторил это достижение.
Но не сложилось, поэтому нидерландец остался в клубе гонщиков, которые имеют по четыре выигранных чемпионата подряд.
В него также входят:
Норрис принес "Макларену" 13-й чемпионский титул. Это - второй показатель в историческом споре конструкторов.
Лидером является "Феррари" с 15-ю победами. В свое время итальянская конюшня лидировала с большим отрывом, но сейчас подпускает конкурентов все ближе. Это неудивительно, ведь последний триумф "Скудерии" датируется 2007 годом, когда титул ей принес финн Кими Райкконен.
Титулы по командам, топ-7:
В рейтинге победителей по странам - бесспорные лидеры представители Великобритании. Норрис стал 11-м чемпионом от своей страны, который принес ей 21-й титул.
Чемпионы мира по странам, топ-10:
Кроме того, Норрис вошел в список самых молодых чемпионов в истории гонок. Став чемпионом в возрасте 26 лет и 23 дня, он занял в этом рейтинге седьмое место.
Самые молодые чемпионы Ф-1:
Сезон-2026 в Формуле-1 стартует 8 марта. Он также будет состоять из 24-х этапов. Участие в нем примут 11 команд. Новичками станут - "Ауди" (Германия) и "Кадиллак" (США).
