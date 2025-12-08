RU

35-й чемпион: как успех Норриса изменил историю Формулы-1

Фото: Ландо Норрис - новый триумфатор Королевских гонок (x.com/F1)
Автор: Андрей Костенко

Британский гонщик Ландо Норрис стал триумфатором 76-го сезона Формулы-1.

Какие коррективы внес его триумф в историю гонок - рассказывает РБК-Украина.

У кого больше всего титулов

Норрис стал 35-м чемпионом в истории Формулы-1. 17 из них - владели титулом более одного раза. Рекордсменов двое - легендарный немец Михаэль Шумахер и участник нынешнего чемпионата - британец Льюис Хэмилтон. У обоих - по 7 триумфов. Третьим идет аргентинец Хуан-Мануэль Фанхио, который завоевал 5 титулов еще в далекие 1950-е годы.

Мультичемпионы Формулы-1:

  • Михаэль Шумахер (Германия) - 7 титулов (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 годы)
  • Льюис Хэмилтон (Великобритания) - 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)
  • Хуан-Мануэль Фанхио (Аргентина) - 5 (1951, 1954, 1955, 1956, 1957)
  • Ален Прост (Франция) - 4 (1985, 1986, 1989, 1993)
  • Себастьян Феттель (Германия) - 4 (2010, 2011, 2012, 2013)
  • Макс Ферстаппен (Нидерланды) - 4 (2021, 2022, 2023, 2024)

Михаэль Шумахер (фото: Википедия)

Самую длинную победную серию показал Шумахер, который выигрывал чемпионство пять сезонов подряд (2000-2004). Если бы в этом году триумфовал Ферстаппен, он бы повторил это достижение.

Но не сложилось, поэтому нидерландец остался в клубе гонщиков, которые имеют по четыре выигранных чемпионата подряд.

В него также входят:

  • Фанхио (1954-1957)
  • Феттель (2010-2013)
  • Хэмилтон (2017-2020)

"Макларен" в погоне за "Феррари"

Норрис принес "Макларену" 13-й чемпионский титул. Это - второй показатель в историческом споре конструкторов.

Лидером является "Феррари" с 15-ю победами. В свое время итальянская конюшня лидировала с большим отрывом, но сейчас подпускает конкурентов все ближе. Это неудивительно, ведь последний триумф "Скудерии" датируется 2007 годом, когда титул ей принес финн Кими Райкконен.

Титулы по командам, топ-7:

  1. "Феррари" (Италия) - 15
  2. "Макларен" (Великобритания) - 13
  3. "Мерседес" (Германия) - 9
  4. "Ред Булл" (Австрия) - 8
  5. "Уильямс" (Великобритания) - 7
  6. "Лотус" (Великобритания) - 6
  7. "Брэбэм" (Великобритания) - 4

Британцы - лучшие

В рейтинге победителей по странам - бесспорные лидеры представители Великобритании. Норрис стал 11-м чемпионом от своей страны, который принес ей 21-й титул.

Чемпионы мира по странам, топ-10:

  1. Великобритания - 21 титул (11 гонщиков)
  2. Германия - 12 (3)
  3. Бразилия - 8 (3)
  4. Аргентина - 5 (1)
  5. Франция - 4 (1)
  6. Австралия - 4 (2)
  7. Австрия - 4 (2)
  8. Финляндия - 4 (3)
  9. Нидерланды - 4 (1)
  10. Италия - 3 (2)

Себастьян Феттель (фото: Википедия)

Седьмой самый молодой

Кроме того, Норрис вошел в список самых молодых чемпионов в истории гонок. Став чемпионом в возрасте 26 лет и 23 дня, он занял в этом рейтинге седьмое место.

Самые молодые чемпионы Ф-1:

  1. Себастьян Феттель - 23 года, 145 дней (в 2010 году)
  2. Льюис Хэмилтон - 23 года, 299 дней (2008)
  3. Фернандо Алонсо - 24 года, 58 дней (2005)
  4. Макс Ферстаппен - 24 года, 73 дня (2021)
  5. Эмерсон Фиттипальди - 25 лет, 273 дня (1972)
  6. Михаэль Шумахер - 25 лет, 314 дней (1994)
  7. Ландо Норрис - 26 лет, 24 дня (2025)

Когда следующий сезон

Сезон-2026 в Формуле-1 стартует 8 марта. Он также будет состоять из 24-х этапов. Участие в нем примут 11 команд. Новичками станут - "Ауди" (Германия) и "Кадиллак" (США).

Ранее мы рассказали, как украинский гонщик победил в первой гонке F1 GP Trophy в Абу-Даби.

Кроме того, узнайте, когда и как гран-при Формулы-1 возвращается в Аргентину.

