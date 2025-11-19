12 європейців та американські сенсації: повний список фіналістів ЧС-2026

Шотландське диво у Глазго

У європейській кваліфікації в останній день прямі путівки на мундіаль здобули: Швейцарія, Шотландія, Іспанія, Австрія та Бельгія.

Найгостріша боротьба за прямий вихід розгорнулася у двох квартетах. У групі C долю першого місця вирішував очний поєдинок Данії та Шотландії, тоді як у групі H за лідерство змагалися Австрія та Боснія і Герцеговина.

У підсумку Шотландія зуміла випередити Данію, здолавши головного конкурента в неймовірно напруженому матчі. "Клітчасті", яким потрібна була лише перемога, забили вирішальні голи на 90+3 та 90+8 хвилинах. Матч завершився з рахунком 4:2 на їхню користь.

Австрія поступалася боснійцям після першого тайму, але зуміла здобути необхідну нічию – 1:1. Зазначимо, якби австрійці фінішували на другому місці та потрапили у стикові матчі, вони витіснили б Україну з першого кошика у жеребкуванні.

Таким чином, стали відомі усі 12 володарів прямих путівок на ЧС від Європи.

Німеччина – 21-ша участь у фіналах (19-та – поспіль)

Іспанія – 17 (13)

Англія – 17 (8)

Франція – 17 (8)

Бельгія – 15 (4)

Швейцарія – 13 (6)

Нідерланди – 12 (2)

Португалія – 9 (7)

Шотландія – 9 (1)

Хорватія – 7 (4)

Австрія – 7 (1)

Норвегія – 4 (1)

Для Німеччини це 21-й мундіаль в історії. Частіше на турнір відбиралася лише одна збірна – Бразилія (22).

Натомість для збірних Австрії, Шотландії та Норвегії ЧС-2026 з футболу стане першим за 28 років – востаннє всі троє грали на мундіалі у 1998-му.

Сенсації Північної Америки

Конфедерація футболу Північної, Центральної Америки і Карибського басейну (КОНКАКАФ) делегувала на ЧС-2026 три найсильніші збірні (Мексика, США та Канада) у якості господарів. Це дало шанс пробитися на мундіаль через кваліфікацію командам другого ешелону.

Але й тут не обійшлося без несподіванок. Три путівки здобули збірні Панами, Гаїті та Кюрасао. У той час, як позаду залишились більш рейтингові збірні. Зокрема, Коста-Ріка, Гондурас, Ямайка – що раніше грали на мундіалях.

Для Панами та Гаїті це другий в історії вихід на чемпіонат світу. Панами перед тим змагалася на ЧС-2018. А Гаїті відібралося на мундіаль вперше за 52 ріки (з 1974-го). Найкращий результат обох команд – виступи на груповому етапі.

Дебютує на турнірі збірна Кюрасао – нідерландського володіння у Карибському морі. Зазначимо, що команду вивів на мундіаль відомий тренер з метрополії – 78-річний Дік Адвокат.

Ще дві команди від цього регіону зіграють у міжконтинентальному плей-офф. Це – Ямайка та збірна ще одного нідерландського володіння – Суринаму.

Хто вже вийшов на ЧС-2026

Уже визначилися 42 із 48-ми учасників прийдешнього мундіалю.

Повний список відомих учасників ЧС-2026:

Господарі турніру (3/3): США, Канада, Мексика

Африка (9/9): Марокко, Туніс, Єгипет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ПАР, Сенегал, Кот-д'Івуар

Азія (8/8): Японія, Іран, Узбекистан, Південна Корея, Йорданія, Австралія, Катар, Саудівська Аравія

Південна Америка (6/6): Аргентина, Бразилія, Уругвай, Еквадор, Колумбія, Парагвай

Північна Америка (3/3): Панама, Гаїті, Кюрасао

Океанія (1/1): Нова Зеландія

Європа (12/16): Англія, Франція, Хорватія, Португалія, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Швейцарія, Шотландія, Іспанія, Австрія, Бельгія

Міжконтинентальний плей-офф (0/2): –