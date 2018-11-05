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Итоги дня: 5 ноября

Новости » Прочее    05.11.2018 - 18:45

Стрельба в Луцке: полиция заявила о 15 участниках конфликта

Итоги дня: 5 ноябряФото: место происшествия (facebook.com/katerina.kurbanova.5)

По данным полиции, в конфликте со стрельбой в Луцке приняли участие около 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "ВолыньPost".

По данным полиции, стрельба произошла внутри кафе на территории автомойки и, в целом, участие в конфликте приняли около 15 человек - по 7-8 человек с каждой стороны схватки.

Как сообщалось ранее, сегодня в Луцке произошла стрельба на автомойке. По данным местных СМИ, среди пострадавших криминальный авторитет по кличке Аслан.

 

Над одним из арсеналов ВСУ обнаружили беспилотник

Итоги дня: 5 ноябряФото: беспилотник (mil.gov.ua)

Неподалеку одного из арсеналов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером 4 ноября военные обнаружили беспилотник, который летал в запретной зоне

Подразделение радиоэлектронной борьбы немедленно перекрыло радиоканал управления беспилотником, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

"Призываем граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов", - заявили в Генштабе.

 

В Энергосообществе сообщили, когда снизят тарифы ЖКХ в Украине

Итоги дня: 5 ноябряИллюстративное фото (УНИАН)

Глава секретариата Энергетического сообщества Янез Копач сообщил, что снижение коммунальных тарифов в Украине произойдет в 2019 году.

По его словам, со следующего года в стране должен полноценно заработать рынок электроэнергии. На очереди также внедрение рынка природного газа.

Эти стратегические задачи должны быть выполнены в рамках обязательств по имплементации европейского законодательства. Речь идет о Третьем энергетическом пакете.

 

Журналисты показали тайную резиденцию главы УПЦ МП Онуфрия

Итоги дня: 5 ноябряКоллаж: РБК-Украина

Митрополит Онуфрий, которому доверяет 16% опрошенных украинцев, родился в селе Корытное в Черновицкой области, где была обнаружена его тайная резиденция. Съемки проводились с помощью квадрокоптера. Ролик можно посмотреть на YouTube ТСН. 

По словам корреспондента, практически никто не видел дом главы Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия. Даже в самих Черновцах о существовании резиденции мало кому известно.

Живет митрополит в главном доме, который имеет три уровня и выполнен в европейском стиле, а рядом с ним располагается внушительных размеров двухэтажный гостевой дом. Присутствуют еще пять зданий, однако их назначение неизвестно.

 

Украинцев предупредили о схемах онлайн-мошенничества

Итоги дня: 5 ноябряКоллаж: РБК-Украина

Компании, занимающиеся микрокредитованием, имеют на своем счету тысячи случаев мошенничества. Зачастую такие компании предоставляют кредиты мошенникам онлайн. Люди, о том, что "взяли кредит" узнают, когда получают уведомление о задолженности. 

Эксперты сообщили, что делать, чтобы не стать жертвой мошенников.

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