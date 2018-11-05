Итоги дня: 5 ноября

Фото: место происшествия (facebook.com/katerina.kurbanova.5)
По данным полиции, в конфликте со стрельбой в Луцке приняли участие около 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "ВолыньPost".
По данным полиции, стрельба произошла внутри кафе на территории автомойки и, в целом, участие в конфликте приняли около 15 человек - по 7-8 человек с каждой стороны схватки.
Как сообщалось ранее, сегодня в Луцке произошла стрельба на автомойке. По данным местных СМИ, среди пострадавших криминальный авторитет по кличке Аслан.
Фото: беспилотник (mil.gov.ua)
Неподалеку одного из арсеналов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером 4 ноября военные обнаружили беспилотник, который летал в запретной зоне.
Подразделение радиоэлектронной борьбы немедленно перекрыло радиоканал управления беспилотником, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
"Призываем граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов", - заявили в Генштабе.
Иллюстративное фото (УНИАН)
Глава секретариата Энергетического сообщества Янез Копач сообщил, что снижение коммунальных тарифов в Украине произойдет в 2019 году.
По его словам, со следующего года в стране должен полноценно заработать рынок электроэнергии. На очереди также внедрение рынка природного газа.
Эти стратегические задачи должны быть выполнены в рамках обязательств по имплементации европейского законодательства. Речь идет о Третьем энергетическом пакете.
Коллаж: РБК-Украина
Митрополит Онуфрий, которому доверяет 16% опрошенных украинцев, родился в селе Корытное в Черновицкой области, где была обнаружена его тайная резиденция. Съемки проводились с помощью квадрокоптера. Ролик можно посмотреть на YouTube ТСН.
По словам корреспондента, практически никто не видел дом главы Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия. Даже в самих Черновцах о существовании резиденции мало кому известно.
Живет митрополит в главном доме, который имеет три уровня и выполнен в европейском стиле, а рядом с ним располагается внушительных размеров двухэтажный гостевой дом. Присутствуют еще пять зданий, однако их назначение неизвестно.
Коллаж: РБК-Украина
Компании, занимающиеся микрокредитованием, имеют на своем счету тысячи случаев мошенничества. Зачастую такие компании предоставляют кредиты мошенникам онлайн. Люди, о том, что "взяли кредит" узнают, когда получают уведомление о задолженности.
Эксперты сообщили, что делать, чтобы не стать жертвой мошенников.