Підсумки дня: 5 листопада

Стрілянина у Луцьку: поліція заявила про 15 учасників конфлікту

Фото: місце події (facebook.com/katerina.kurbanova.5)

За даними поліції, у конфлікті з стріляниною в Луцьку взяли участь близько 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "ВолиньPost".

За даними поліції, стрілянина сталася всередині кафе на території автомийки і, загалом, участь у конфлікті взяли близько 15 осіб - по 7-8 людей з кожного боку сутички.

Як повідомлялося раніше, що сьогодні у Луцьку сталася стрілянина на автомийці. За даними місцевих ЗМІ, серед постраждалих кримінальний авторитет на прізвисько Аслан.

Над одним із арсеналів ЗСУ виявили безпілотник, - Генштаб

Фото: безпілотник (mil.gov.ua)

Неподалік одного із арсеналів Збройних сил України ввечері 4 листопада військові виявили безпілотник, який літав у забороненій зоні.

Підрозділ радіоелектронної боротьби негайно перекрив радіоканали керування безпілотником, що унеможливило його подальше використання.

"Закликаємо громадян негайно повідомляти правоохоронним органам про підозрілих осіб поблизу військових об’єктів", - заявили в Генштабі.

В Енергоспівтоваристві повідомили, коли знизять тарифи ЖКГ в Україні

Ілюстративне фото (УНІАН)

Голова секретаріату Енергетичного співтовариства Янез Копач повідомив, що зниження комунальних тарифів в Україні відбудеться в 2019 році.

За його словами, з наступного року в країні повинен повноцінної запрацювати ринок електроенергії. На черзі запровадження ринку природного газу.

Ці стратегічні завдання повинні бути виконані в рамках зобов'язань з імплементації європейського законодавства. Мова йде про Третій енергетичний пакет.

Журналісти показали таємну резиденцію глави УПЦ МП Онуфрія

Колаж: РБК-Україна

Митрополит Онуфрій, якому довіряє 16% опитаних українців, народився в селі Коритне у Чернівецькій області, де була виявлена його таємна резиденція. Зйомки проводилися за допомогою квадрокоптера. Ролик можна подивитися на YouTube ТСН.

За словами кореспондента, практично ніхто не бачив будинок глави Української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія. Навіть у самих Чернівцях про існування резиденції мало кому відомо.

Живе митрополит у головному будинку, який має три рівні і виконаний в європейському стилі, а поруч з ним розташований значних розмірів двоповерховий гостьовий будинок. Присутні ще п'ять будівель, однак їх призначення невідомо.

Українців попередили про схеми онлайн-шахрайства

Колаж: РБК-Україна

Компанії, що займаються мікрокредитуванням, мають на своєму рахунку тисячі випадків шахрайства. Найчастіше такі компанії надають кредити шахраям онлайн. Люди, про те, що "взяли кредит" дізнаються, коли отримують повідомлення про заборгованість.

Експерти розповіли, що робити, аби не стати жертвою шахраїв.