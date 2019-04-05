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Итоги дня: 5 апреля

Новости » Прочее    05.04.2019 - 18:31

Итоги дня: 5 апреля

• Президент Украины Петр Порошенко записал новое видеообращение к Владимиру Зеленскому, призвав прийти на дебаты 

• В анализах президента Украины Петра Порошенко, которые он сдал на НСК "Олимпийский" 5 апреля перед дебатами, не найдено психоактивных веществ

• В результатах анализов Зеленского не совпадают даты. В лаборатории прокомментировали ситуацию 

• Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, уже надели электронное средство контроля в райотделе в Херсоне

• Боевики 5 апреля обстреляли КПВВ "Марьинка", в результате чего ранения получил украинский военнослужащий. КПВВ временно закрыли

• В Южной Корее в пятницу, 5 апреля, объявили чрезвычайное положение из-за масштабного лесного пожара

• Национальный банк Украины (НБУ) на 8 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,76 грн/доллар, что на 26 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем

• Владимир Омелян резко прокомментировал приглашение в Москву от Союза транспортников России обсудить единое транспортное пространство Евразийского союза

• Погода в Украине на выходных, 6 и 7 апреля, порадует жителей почти всех областей. Ожидается потепление и солнечная погода 

Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
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