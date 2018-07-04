Итоги дня: 4 июля

Порошенко подписал закон о валюте



Президент Украины Петр Прошенко в среду, 4 июля, подписал закон о валюте. об этом он сообщил на своей странице в Twitter. "Подписал Закон "О валюте и валютных операциях". Это - еще один акт экономической свободы и наша совместная победа", - написал президент. По информации пресс-службы главы государства, подписание закона состоялось во время встречи Порошенко с представителями бизнеса.



Отравление детей в лагере в Киевской области: стала известна причина



В частном детском лагере "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" Переяслав-Хмельницкого района Киевской области 12 детей отравились йогуртами, которые воспитатели хранили без соблюдения сроков потребления и при высокой температуре. Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов. Сообщается, что специалисты провели санитарно-эпидемиологическое расследование в ходе которого установили, что 30 июня детям, согласно меню, выдали йогурты с наполнителем "Злаки" и с лактулозой местного производителя, срок потребления которых истек 1 июня 2018 года. При этом в тот же день тренеры изъяли у детей 26 йогуртов и хранили их в собственных комнатах, после чего вернули детям через сутки.



Матиос рассказал детали похищения и убийства Ерохина



Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал детали относительно похищения и убийства начальника отдела Главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД Украины полковника милиции Романа Ерохина. В ходе брифинга Матиос рассказал о расследовании производства по факту убийства сотрудника правоохранительных органов, которое было совершено еще 12 лет назад. Мотивами убийства Ерохина стала месть и желание помешать ему в документировании преступных действий группы лиц.



В Киеве сносят популярный рынок (фото)



В Деснянском районе Киева начали сносить рынок "Фестивальный", расположенный на Троещине. Об этом рассказали на странице местного сообщества в соцсети Facebook. "Сносят рынок "Фестивальный". Предупредили за три дня. Все в шоке. Продавцы, предприниматели и покупатели. Творится полный беспредел", - отметили в сети. Однако многие жители столицы обрадовались такой новости. По их мнению, территорию давно пора расчистить.



"Серце мають всі тварини, зупиніть здирання шкіри": почему украинцы против производства меха в Украине



С требованием на законодательном уровне запретить производство меха в Украине под стены Верховной Рады накануне вышли активисты и просто неравнодушные люди. О главных требованиях активистов, об опасностях, которые несут с собой меховые фермы, и о том, почему страны Европы одна за другой отказываются от кровавых производств на своей территории – в материале STYLER.