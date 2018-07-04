Підсумки дня: 4 липня

Порошенко підписав закон про валюту



Президент України Петро Прошенко у середу, 4 липня, підписав закон про валюту. про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter. "Підписав Закон "Про валюту і валютні операції". Це - ще один акт економічної свободи і наша спільна перемога", - написав президент. За інформацією прес-служби глави держави, підписання закону відбулось під час зустрічі Порошенка із представниками бізнесу.



Отруєння дітей у таборі в Київській області: стала відома причина



В приватному дитячому таборі "Дитячий оздоровчий табір санаторного типу "Славутич" Переяслав-Хмельницького району Київської області 12 дітей отруїлися йогуртами, які вихователі зберігали без дотримання строків споживання і при високій температурі. Про це повідомляє Державна служба з питань безпеки харчових продуктів. Повідомляється, що фахівці провели санітарно-епідеміологічне розслідування, в ході якого встановили, що 30 червня дітям, згідно меню, видали йогурти з наповнювачем "Злаки" з лактулозою місцевого виробника, термін споживання яких закінчився 1 червня 2018 року. При цьому в той же день тренери вилучили у дітей 26 йогуртів і зберігали їх у власних кімнатах, після чого повернули дітям через добу.



Матіос розповів деталі викрадення і вбивства Єрохіна



Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос розповів деталі щодо викрадення і вбивства начальника відділу Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України полковника міліції Романа Єрохіна. В ході брифінгу Матіос розповів про розслідування провадження за фактом вбивства співробітника правоохоронних органів, яке було скоєно ще 12 років тому. Мотивами вбивства Єрохіна стала помста і бажання перешкодити йому в документуванні злочинних дій групи осіб.



В Києві зносять популярний ринок (фото)



У Деснянському районі Києва почали зносити ринок "Фестивальний", розташований на Троєщині. Про це розповіли на сторінці місцевої спільноти в соцмережі Facebook. "Зносять ринок "Фестивальний". Попередили за три дні. Всі в шоці. Продавці, підприємці та покупці. Твориться повне свавілля, - зазначили в мережі. Проте багато жителів столиці зраділи такій новини. На їхню думку, територію давно треба розчистити.



"Серце мають всі тварини, зупиніть здирання шкіри": чому українці проти хутряного виробництва в Україні



З вимогою на законодавчому рівні заборонити виробництво хутра в Україні під стіни Верховної Ради напередодні вийшли активісти та просто небайдужі люди. Про головні вимоги активістів, про небезпеки, які несуть з собою хутряні ферми, і про те, чому країни Європи одна за одною відмовляються від кривавих виробництв на своїй території – у матеріалі STYLER.