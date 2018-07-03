Итоги дня: 3 июля

В Киевской области в лагере отравились 12 детей, один ребенок в коме



В частном детском лагере "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" Переяслав-Хмельницкого района Киевской области отравились 12 детей, один ребенок в коме. Родители пострадавших от отравления воспитанников лагеря и медики утверждают, что администрация лагеря тянула с вызовом врачей. Сообщается, что симптомы отравления у детей начали появляться еще 2 июля рано утром. Но администрация лагеря "Славутич", который находится в Переяславе-Хмельницком, почему-то не обратилась за помощью медиков сразу.



Стрельба в центре Киева: пострадавший умер в больнице



В центре Киева сегодня, 3 июля, неизвестный подстрелил мужчину. Пострадавший умер в больнице. Правоохранителями предварительно установлено, что злоумышленник выстрелил в мужчину, а когда он упал - сделал еще несколько выстрелов. На месте изъяли стреляные гильзы, предположительно - от пистолета Макарова. Также установлено личность потерпевшего, он - 1988 года рождения. Сейчас в Киеве введен оперативный план по розыску и задержанию неизвестного.



Омелян заявил о преодолении кризиса с авиаперевозками



Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о преодолении кризиса с авиаперевозками, который вызвал массовые задержки рейсов. "Мы обеспечили возвращение всех граждан из Туниса, Албании и других стран... Кризис преодолен", - заявил министр. Омелян также попросил прощения у пассажиров, которым пришлось пережить задержки с вылетом к месту назначения. Тем временем в одном из украинских турагентств рассказали: к сожалению, полностью обезопасить себя от подобных ситуаций с задержками рейсов невозможно. И все же есть важные пункты, на которые следует обратить внимание при выборе долгожданной путевки.



Бабченко готов обменять себя на Сенцова



Российский писатель и журналист Аркадий Бабченко готов обменять себя на украинского режиссера Олега Сенцова, который незаконно удерживается российскими властями в тюрьме. Об этом он абсолютно серьезно заявил на своей Facebook-странице. "Слушайте, товарищи чекисты, ну вот что вы мозги клюете? Засылаете сюда убийц, отправляете пранкеров к Грицаку, Бесогон аж целую передачу снимает, НТВ, "Лайфньюз", "РИА Новости" - вся вот эта вот ваша хр*нь от злобного скрипа зубами. Вы не знаете, как меня достать, и не знаете, как освободиться от Сенцова. Ну, давайте так - я готов обменять себя на Сенцова", - написал он.



Что изменилось в украинской медицине с 1 июля



На днях в Минздраве обнародовали перечень услуг первичной медицинской помощи, которые являются бесплатными и гарантированные государством. Среди них – вакцинации, профилактические осмотры, оформление справок, неотложная помощь, некоторые анализы и исследования. "Сегодня, наконец, можем официально сказать, что в Украине заработал принцип "деньги ходят за пациентом". До середины июля 161 медицинское учреждение получит первые оплаты от Национальной Службы Здоровья по единым тарифам за предоставление четкого пакета услуг первичной медицинской помощи", - сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.