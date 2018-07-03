Підсумки дня: 3 липня

У Київській області в таборі отруїлися 12 дітей, одна дитина в комі



В приватному дитячому таборі "Дитячий оздоровчий табір санаторного типу "Славутич" Переяслав-Хмельницького району Київської області отруїлися 12 дітей, одна дитина в комі. Батьки постраждалих від отруєння вихованців табору та медики стверджують, що адміністрація табору тягнула з викликом лікарів. Повідомляється, що симптоми отруєння у дітей почали з'являтися ще 2 липня рано вранці. Але адміністрація табору "Славутич", який знаходиться в Переяславі-Хмельницькому, чомусь не звернулася за допомогою медиків відразу.



Стрілянина в центрі Києва: потерпілий помер у лікарні



У центрі Києва сьогодні, 3 липня, невідомий підстрелив чоловіка. Потерпілий помер у лікарні. Правоохоронцями попередньо встановлено, що зловмисник вистрілив у чоловіка, а коли він впав - зробив ще кілька пострілів. На місці вилучили стріляні гільзи, імовірно - від пістолета Макарова. Також встановлено особу потерпілого, він - 1988 року народження. Зараз у Києві введено оперативний план по розшуку та затримання невідомого.



Омелян заявив про подолання кризи з авіаперевезеннями



Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив про подолання кризи з авіаперевезеннями, що спричинила масові затримки рейсів. "Ми забезпечили повернення усіх громадян з Тунісу, Албанії та інших країн... Кризу подолано", - заявив міністр. Омелян також попросив вибачення у пасажирів, яким довелося пережити затримки з вильотом до місць призначення. Тим часом в одному з українських турагентств розповіли: на жаль, повністю убезпечити себе від подібних ситуацій із затримками рейсів неможливо. І все ж є важливі пункти, на які слід звернути увагу при виборі довгоочікуваної путівки.



Бабченко готовий обміняти себе на Сенцова



Російський письменник і журналіст Аркадій Бабченко готовий обміняти себе на українського режисера Олега Сенцова, який незаконно утримується російською владою у в'язниці. Про це він абсолютно серйозно заявив на своїй Facebook-сторінці. "Слухайте, товариші чекісти, ну от що ви мізки клюєте? Засилаєте сюди вбивць, відправляєте пранкерів до Грицака, Бєсогон аж цілу передачу знімає, НТВ, "Лайфньюз", "РИА Новости" - вся ця ваша хр*нь від злісного скрипу зубами. Ви не знаєте, як мене дістати, і не знаєте, як звільнитися від Сенцова. Ну, давайте так - я готовий обміняти себе на Сенцова", - написав він.



Що змінилося в українській медицині з 1 липня



Днями у МОЗ оприлюднили перелік послуг первинної медичної допомоги, які є безкоштовними і гарантовані державою. Серед них – вакцинації, профілактичні огляди, оформлення довідок, невідкладна допомога, деякі аналізи та дослідження. "Сьогодні нарешті можемо офіційно сказати, що в Україні запрацював принцип "гроші ходять за пацієнтом". До середини липня 161 медичний заклад отримає перші оплати від Національної Служби Здоров'я за єдиними тарифами за надання чіткого пакету послуг первинної медичної допомоги", - повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.