Великобритания предоставила политубежище экс-главе "Укрспецэкспорта"
Бондарчук получил убежище 17 июля
Бывший руководитель компании "Укрспецэкспорт" Сергей Бондарчук, которого подозревают в хищении 7,5 млн долларов госимущества, получил политическое убежище в Великобритании. Об этом сообщил заместитель главы Генпрокуратуры Евгений Енин в своем Facebook.
Енин подчеркнул, что такое решение принял суд, несмотря на усилия украинских и британских прокуроров.
"Досадно, что британский суд такое убежище предоставил, несмотря на усилия украинских и британских прокуроров", - отметил Енин.
По информации замгенпрокурора, Бондарчуку предоставили убежище 17 июля.
Напомним, в конце января 2015 года ГПУ объявила подозрение Бондарчуку по факту незаконного завладения государственными средствами в сумме 7,4 млн долларов.
Бондарчук тогда заявил, что "не имеет никакого отношения к обнародованным обвинениям".
В марте 2017 года экс-руководитель ГП "Укрспецэкспорт" был арестован в Лондоне, суд должен был принять решение об экстрадиции Бондарчука.
Однако вскоре его выпустили под залог.