Великобритания предоставила политубежище экс-главе "Укрспецэкспорта"

Бондарчук получил убежище 17 июля

Бывший руководитель компании "Укрспецэкспорт" Сергей Бондарчук, которого подозревают в хищении 7,5 млн долларов госимущества, получил политическое убежище в Великобритании. Об этом сообщил заместитель главы Генпрокуратуры Евгений Енин в своем Facebook.

Енин подчеркнул, что такое решение принял суд, несмотря на усилия украинских и британских прокуроров.

"Досадно, что британский суд такое убежище предоставил, несмотря на усилия украинских и британских прокуроров", - отметил Енин.

По информации замгенпрокурора, Бондарчуку предоставили убежище 17 июля.

Напомним, в конце января 2015 года ГПУ объявила подозрение Бондарчуку по факту незаконного завладения государственными средствами в сумме 7,4 млн долларов.

Бондарчук тогда заявил, что "не имеет никакого отношения к обнародованным обвинениям".

В марте 2017 года экс-руководитель ГП "Укрспецэкспорт" был арестован в Лондоне, суд должен был принять решение об экстрадиции Бондарчука.

Однако вскоре его выпустили под залог.