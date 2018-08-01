Итоги дня: 1 августа

В полиции не исключили причастность нардепа Пономарева к убийству Олешко

В полиции не исключают причастность нардепа Александра Пономарева от "Воли народа" к убийству бойца антитеррористической операции (АТО) Виталия Олешко в Бердянске. Об этом сообщил начальник главного управления Нацполіції в Запорожской области Сергей Комиссаров.Отвечая на вопрос о причастности народного депутата Александра Пономарева к преступлению, Комиссаров заявил, что правоохранители проверяют эту информацию.

Эксперты установили вещество, которым облили советницу мэра Херсона

Веществом, которым в Херсоне облили общественную активистку, советницу мэра города Екатерину Гандзюк, является серная кислота. Об этом сообщил заместитель начальника Херсонского областного управления МВД Николай Вербицкий. Он добавил, что к такому выводу пришли эксперты, которые провели анализ вещества. Всего нападающий выплеснул на Гандзюк около литра жидкости. Вследствие этого у нее пострадали туловище, рука - более 30% тела - и левый глаз. Также Вербицкий добавил, что дело о нападении на Гандзюк переквалифицировано как покушение на убийство с особой жестокостью.

В Киеве на Подоле нашли гранату

В Киеве на территории улицы Верхний Вал нашли предмет, похожий на гранату Ф1. Находку обнаружили на аллее вблизи улицы Верхний Вал. Эксперты изъяли предмет и направили на дополнительную экспертизу.

Усик ответил на критику в СМИ и соцсетях и похвалил Крестный ход

Украинский боксер Александр Усик, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, который в Москве победил российского боксера Мурата Гассиева, рассказал на пресс-конференции о том, как относится к критике в СМИ и социальных сетях. "Я вообще не обращаю внимание на то, что они говорят, я не читаю. У близких друзей есть свой круг, они там скидывают, но там вообще идет смех, гон над этим. Всерьез я вообще не воспринимаю. Какой-то официальный деятель дает официальный запрос о том, чтобы я рассказал ему, сколько я зарабатываю, куда я плачу. Вы что, с ума сходите? Они повторяются. На Жана Беленюка тогда напали, запрос дай", - рассказал боксер.

Также Усик попросил, чтобы все недовольные собрались вместе в одном месте для того, чтобы он мог им противостоять, и искренне удивляется, что люди, которые вышли помолиться во время Крестного хода в Киеве, могут кому-то помешать. Подробнее – в материале Styler.

Температура будет падать постепенно: синоптик рассказал, когда в Украине спадет жара

В ближайшие две недели в Украине будет стоять сухая и жаркая погода. Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань. Он рассказал, что первая декада августа будет сухой и жаркой, а потом по всей стране пройдут дожди, после которых температура воздуха опустится на несколько градусов.