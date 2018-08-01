Підсумки дня: 1 серпня

У поліції не виключили причетність нардепа Пономарьова до вбивства Олешка

У поліції не виключають причетність нардепа Олександра Пономарьова від "Волі народу" до вбивства бійця антитерористичної операції (АТО) Віталія Олешка у Бердянську. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в Запорізькій області Сергій Коміссаров. Відповідаючи на запитання про причетність народного депутата Олександра Пономарьова до злочину, Коміссаров заявив, що правоохоронці перевіряють цю інформацію.

Експерти встановили речовину, якою облили радницю мера Херсона

Речовиною, якою в Херсоні облили громадську активістку, радницю мера міста Катерину Гандзюк, є сірчана кислота. Про це повідомив заступник начальника Херсонського обласного управління МВС Микола Вербицький. Він додав, що такого висновку дійшли експерти, які провели аналіз речовини. Всього нападник виплеснув на Гандзюк близько літра рідини. Внаслідок цього у неї постраждали тулуб, рука - більше 30% тіла - і ліве око. Також Вербицький додав, що справу про напад на Гандзюк перекваліфіковано як замах на вбивство з особливою жорстокістю.

У Києві на Подолі знайшли гранату

У Києві на території вулиці Верхній Вал знайшли предмет, схожий на гранату Ф1. Знахідку виявили на алеї поблизу вулиці Верхній Вал. Експерти вилучили предмет та направили на додаткову експертизу.

Усик відповів на критику в ЗМІ і соцмережах і похвалив Хресний хід

Український боксер Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, що у Москві переміг російського боксера Мурата Гассієва, розповів на пресс-конференції про те, як ставиться до критики в ЗМІ та соціальних мережах. "Я взагалі не звертаю увагу на те, що вони говорять, я не читаю. У близьких друзів є свій круг, вони там скидають, але там взагалі йде сміх, гон над цим. Серйозно я взагалі не сприймаю. Якийсь офіційний діяч дає офіційний запит про те, щоб я розповів йому, скільки я заробляю, куди я плачу. Ви що, з розуму сходите? Вони повторюються. На Жана Беленюка тоді напали, запит дай", - розповів боксер.

Він попросив, щоб всі невдоволені зібралися разом в одному місці для того, щоб він міг їм протистояти та щиро дивується, що люди, які вийшли помолитися під час Хресного ходу в Києві, можуть комусь заважати. Деталі – в матеріалі Styler.

Температура буде поступово падати: синоптик розповів, коли в Україні спаде спека

У найближчі два тижні в Україні буде стояти суха і спекотна погода. Про це повідомив народний синоптик Леонід Горбань. Він розповів, що перша декада серпня буде сухою і спекотною, а потім по всій країні пройдуть дощі, після яких температура повітря опуститься на кілька градусів.