ru ua
Пт, 17 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вероятность окружения ВСУ в Луганской области есть, но не угрожающая, - эксперт

Новина українською →
Пятница 17 июня 2022 12:50
Вероятность окружения ВСУ в Луганской области есть, но не угрожающая, - эксперт Фото: Вероятность окружения ВСУ в Луганской области есть, но не угрожающая (Getty Images)
Автор: Олег Жданов, военный эксперт

В Херсонской области на сегодня проводятся контрнаступательные действия на отдельных направлениях. Это не наступление - это улучшение наших позиций и подготовка плацдарма для будущего наступления.

Об этом РБК-Украина рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Украинские силы сумели достичь в Херсонской области определенного успеха. Мы понемногу продвигаемся вперед. В любом случае мы приближаемся к Херсону. Но масштабы продвижения там небольшие.

После того как российские войска сняли часть сил из Запорожской области, мы воспользовались этим случаем, провели контратаку и подвинули противника от Орехова по направлению к Пологам на 5-7 километров. Фактически там мы не просто вернули противника на прежние позиции, но и даже немного продвинулись вперед.

В Северодонецке мы контролируем промзону. Там на сегодня идут уличные бои и часть районов по сути переходят из рук в руки - от оккупантов к нам и наоборот. Лисичанск сейчас полностью находится под контролем ВСУ. Единственная проблема - он круглосуточно обстреливается российскими войсками.

Агрессор очень хочет окружить наши войска в Луганской области. Противник несколько раз пытался проводить наступление, чтобы закрыть "котел". Самое выгодное направление для того, чтобы провести такое окружение - это Попасная - Лиман. Именно эта линия соответствует границам Луганской области.

От Лимана противник собирался наступать в сторону Попасной. Но после того как мы нанесли их войскам огневое поражение, они развернулись и пытался наступать хотя бы в сторону Славянска. При этом на Славянск агрессор собирается наступать сразу с двух направлений - от Лимана и от Изюма. Но в обоих случаях у противника нет успеха, он был остановлен нашими силами.

Таким образом, от Лимана на сегодня они совсем не проводят наступления. Там идет перегруппировка вражеских войск, а мы постоянно наносим им огневое поражение артиллерией. Тогда как на попаснянском направлении мы отодвинули их на несколько километров. Вероятность окружения наших войск в Луганской области есть. Но на сегодня она не настолько большая и угрожающая, как кажется.

На харьковском направлении противник вновь продвинулся от границ в сторону Харькова и сразу же подтянул артиллерию. И теперь у них вновь есть возможность наносить огневое поражение по Харькову со ствольной артиллерии.

На севере и северо-востоке пока нет угрозы прорыва наших границ беларусскими или российскими войсками. Там не наблюдается скопления войск, необходимых для проведения наступательных действий. Есть определенное количество войск рядом с границей, которые постоянно обстреливают наши территории и проводят провокации против наших пограничников и военных. Но угрозы вторжения на севере нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Луганск Войска РФ Война России против Украины
NEWS
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
DAILY
Всегда на связи. Чем Украине во время войны помогает Starlink от Илона Маска
Михаил ФедоровВице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Всегда на связи. Чем Украине во время войны помогает Starlink от Илона Маска