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Ймовірність оточення ЗСУ в Луганській області є, але не загрозлива, - експерт

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П'ятниця 17 червня 2022 12:50
Ймовірність оточення ЗСУ в Луганській області є, але не загрозлива, - експерт Фото: ймовірність оточення ЗСУ в Луганській області є, але не загрозлива (Getty Images)
Автор: Олег Жданов, військовий експерт

У Херсонській області на сьогодні проводяться контрнаступальні дії на окремих напрямках. Це не наступ - це поліпшення наших позицій і підготовка плацдарму для майбутнього наступу.

Про це РБК-Україна розповів військовий експерт Олег Жданов.

Українські сили зуміли досягти в Херсонській області певного успіху. Ми потроху просуваємося вперед. У будь-якому випадку ми наближаємося до Херсона. Але масштаби просування там невеликі.

Після того як російські війська зняли частину сил з Запорізької області, ми скористалися цією нагодою, провели контратаку і посунули противника від Орєхова у напрямку до пологів на 5-7 кілометрів. Фактично там ми не просто повернули противника на колишні позиції, а й навіть трохи просунулися вперед.

В Сєвєродонецьку ми контролюємо промзону. Там на сьогодні йдуть вуличні бої і частина районів по суті переходять з рук в руки - від окупантів до нас і навпаки. Лисичанськ зараз повністю перебуває під контролем ЗСУ. Єдина проблема - він цілодобово обстрілюється російськими військами.

Агресор дуже хоче оточити наші війська в Луганській області. Противник кілька разів намагався проводити наступ, щоб закрити "котел". Найвигідніший напрямок для того, щоб провести таке оточення - це Попасна - Лиман. Саме ця лінія відповідає кордонам Луганської області.

Від лиману противник збирався наступати в бік Попасної. Але після того, як ми завдали їх військам вогневого ураження, вони розвернулися і намагалися наступати хоча б убік Слов'янська. При цьому на Слов'янськ агресор збирається наступати відразу з двох напрямків - від лиману і від Ізюму. Але в обох випадках у противника немає успіху, він був зупинений нашими силами.

Таким чином, від лиману на сьогодні вони зовсім не проводять наступу. Там йде перегрупування ворожих військ, а ми постійно наносимо їм вогневе ураження артилерією. Тоді як на Попаснянському напрямку ми відсунули їх на кілька кілометрів. Ймовірність оточення наших військ в Луганській області є. Але на сьогодні вона не настільки велика і загрозлива, як здається.

На харківському напрямку противник знову просунувся від кордонів у бік Харкова і відразу ж підтягнув артилерію. І тепер у них знову є можливість наносити вогневе ураження по Харкову зі ствольної артилерії.

На півночі і північному сході поки немає загрози прориву наших кордонів білоруськими або російськими військами. Там не спостерігається скупчення військ, необхідних для проведення наступальних дій. Є певна кількість військ поруч з кордоном, які постійно обстрілюють наші території і проводять провокації проти наших прикордонників і військових. Але загрози вторгнення на півночі немає.

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