В массовым отказе от вакцинации виноваты СМИ и "эксперты"

Если брать статистику по Киеву, то на вакцинацию записались около 30% медиков из первой очереди на вакцинацию. По Харьковской области - примерно 70%. В регионах показатели отличаются.

Причины у тех, кто пока не спешит вакцинироваться, разные. Во-первых, очень много врачей раньше переболели COVID-19. А со стороны разных экспертов и средств массовой информации была информация, что якобы полгода после болезни нельзя прививаться. Это не так.

В наших рекомендациях от Минздрава указано, что после болезни можно отложить вакцинацию на полгода, учитывая дефицит вакцин. Но если кто-то желает получить прививку - пожалуйста.

Дезинформация от СМИ и некоторых экспертов, которые не в своем уме, приводит к тому, что многие ранее переболевшие "ковидом" врачи отказались от вакцинации. Я не так давно переболел и при этом собираюсь уже в ближайшее время провакцинироваться, когда придет очередь.

Вторая причина - это дискредитация той же вакцины Covieshield AstraZeneca. Например, некоторые эксперты, даже из тех, кто в целом за вакцинацию, говорят, что нам якобы привезли несертифицированный препарат и тому подобное. При этом в Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками утверждают, что препарат прошел экспертизу и с ним все хорошо.

Согласно постановлению Кабмина, если есть GNP, если в Индии, в Евросоюзе, в Китае, в США, в Канаде, в Австралии препарат зарегистрирован, то мы его регистрируем в Украине по упрощенной процедуре.

Канада одобрила применение той же самой вакцины AstraZeneca от Serum Institute из Индии. Уже на днях эта страна получит первую партию - 500 тысяч доз препарата, такого же, который используют в Украине.

Что касается информации о том, что только двое из 24 сотрудников Александровской больницы согласились на вакцинацию - это манипуляция. Почему? Это была одна из первых больниц, которая проводила вакцинацию в Киеве. Туда пришло примерно два десятка телеканалов. Их не пустили в манипуляционный кабинет, учитывая, что Киев сейчас в "оранжевой зоне" карантина. Чтобы не было большого скопления людей внутри, представителей СМИ попросили остаться на улице.

Действительно, тогда провакцинировались только двое людей из отделения интенсивной терапии. Но в тот день из всей Александровской больницы провакцинировались несколько десятков медиков, почти сто человек, которые работают с больными COVID-19.

Сергей Дубров, для РБК-Украина