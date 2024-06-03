Як країни НАТО можуть допомогти Україні із закриттям неба

Втім, чи є у нас проблеми з ураженням крилатих ракет чи "шахедів"? Ми їх збиваємо з вірогідністю 80-100%. Тобто більшість цілей ми вражаємо і цей показник вище, ніж за нормативами, які є при розрахунках "натівських" стандартів.

Головна наша проблема - це захист від балістики. Якщо певну ділянку не захищають Patriot, SAMP/T чи ізраїльська система "Праща Давида", то ці балістичні ракети прилітають і вражають цілі.

Але, на відміну від крилатих ракет, система Patriot має меншу дальність дії проти балістичних ракет - до 40 кілометрів. А реально цей радіус дії становить 25-30 кілометрів. Тобто якщо ми справді нашпигуємо лінію кордону цими західними комплексами, то вони зможуть захистити від балістики лише Яворівський полігон. Інших об'єктів, які зможуть прикрити в цій зоні комплекси наших партнерів, немає: ані Львів, ані Стрий, ні Івано-Франківськ.

Інший варіант - наші партнери ухвалюють рішення, що вони зі своїми комплексами розташовуються на нашій території і збивають російські ракети над нашою територією. Вони не будуть збивати їх над територією Росії, це буде виключно захист і не має розглядатись як агресія проти РФ. До того ж вони можуть захищати виключно цивільні об'єкти.

Потенційно свої системи Patriot для захисту України могла б надати, наприклад, Греція. У них є 7 таких комплексів, один вони передали на використання Саудівській Аравії. Однак навіть приліт російської ракети поряд з прем'єр-міністром, коли він був в Одесі, все одно не вплинула на його позиції. Вони вважають, що їм потрібен захист на випадок конфлікту з Туреччиною.

Тому, з одного боку, в цьому рішенні немає технічних перешкод, а з іншого - це виключно політичне рішення, яке повинно бути прийнято не поляками, не західними партнерами, а виключно однією людиною - Джозефом Байденом. ЗРК Patriot - це системи американської розробки, тому саме США можуть дати дозвіл на її використання.

Костянтин Криволап для РБК-Україна