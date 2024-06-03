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Как страны НАТО могут помочь Украине с закрытием неба

Фото: страны НАТО своими Patriot могут помочь Украине с защитой неба (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, корреспондент РБК-Украина

Помощь с закрытием неба со стороны НАТО может быть в несколько реализаций. Первый вариант - пусковые установки комплекса Patriot располагают вдоль польской, румынской словацкой границы с Украиной. И если близится российская крылатая ракета или беспилотник, то этой системой на расстоянии 140-160 км от границы можно поразить цель врага.

Детальнее о том, как западные партнеры могли бы помочь Украине защитить небо и при чем здесь Patriot - пояснил в комментарии РБК-Украина авиационный эксперт Константин Криволап.

Впрочем, есть ли у нас проблемы с поражением крылатых ракет или "шахедов"? Мы их сбиваем с вероятностью 80-100%. То есть большинство целей мы поражаем и этот показатель выше, чем по нормативам, имеющимся при расчетах "натовских" стандартов.

Главная наша проблема - это защита от баллистики. Если определенный участок не защищают Patriot, SAMP/T или израильская система "Праща Давида", то баллистические ракеты прилетают и поражают цели.

Но, в отличие от крылатых ракет, система Patriot имеет меньшую дальность действия против баллистических ракет - до 40 километров. А реально этот радиус действия составляет 25-30 км. То есть, если мы действительно нашпигуем линию границы этими западными комплексами, то они смогут защитить от баллистики только Яворовский полигон. Других объектов, которые смогут прикрыть в этой зоне комплексы наших партнеров, нет ни Львов, ни Стрый, ни Ивано-Франковск.

Другой вариант - наши партнеры принимают решение, что они со своими комплексами располагаются на нашей территории и сбивают российские ракеты над нашей территорией. Они не будут сбивать их над территорией России, это будет исключительно защита и не должна рассматриваться как агрессия против РФ. К тому же, они могут защищать исключительно гражданские объекты.

Потенциально свои системы Patriot для защиты Украины могла предоставить, например, Греция. У них есть семь таких комплексов, один они передали на использование Саудовской Аравии. Однако даже прилет российской ракеты рядом с премьер-министром, когда он находился в Одессе, все равно не повлиял на его позиции. Они считают, что им нужна защита в случае конфликта с Турцией.

Поэтому, с одной стороны, в этом решении нет технических препятствий, а с другой - это исключительно политическое решение, которое должно быть принято не поляками, не западными партнерами, а исключительно одним человеком - Джозефом Байденом. ЗРК Patriot - это системы американской разработки, поэтому именно США могут дать разрешение на ее использование.

Константин Криволап для РБК-Украина

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НАТОСоединенные Штаты АмерикиПВОДжозеф Байден