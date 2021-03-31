Интервал при вакцинации AstraZeneca в Украине могут увеличить до 120 дней

Риска в том, что провакцинированным Covishield не хватит препарата для второй дозы, нет. В Канаде на сегодняшний день уже есть рекомендации, что интервал между первой и второй дозой для препарата AstraZeneca и Covishield, который у них также зарегистрирован в стране - четыре месяца. А не 12 недель, как у нас.

Во-вторых, у нас есть подтверждение, что мы получим вакцину от AstraZeneca из Южной Кореи (производства SK BioScience) в рамках механизма COVAX. И если мы вдруг не получим до конца мая Covishield, то мы сможем ввести вторую дозу препаратом AstraZeneca от COVAX. В апреле ожидаются первые поставки. По предварительной информации, до конца мая мы можем получить от COVAX до двух миллионов доз вакцины от AstraZeneca.

Но даже если пройдет 12 недель после прививки первой дозой, это не значит, что необходимо срочно ввести вторую. Скорее всего, через месяц-два мы получим данные, что нужен интервал не 90 дней, а даже больше. Первая доза также работает. И с точки зрения эпидэффективности нам нужно максимально охватить население первой дозой с отсрочкой второй. Но это касается только вакцины от AstraZeneca/Covishield.

Сейчас после приезда в страну вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech в объеме 215 тысяч доз, ее сразу распределили на первую и вторую дозу, чтобы вторую дозу ввести через 28 дней. Мы решили вводить через четыре недели, при таком интервале эффективность выше. Мы обсуждали этот вопрос на оперативном штабе Минздраве и пока остановились на этом периоде.

Когда в страну пришли первые 500 тысяч доз Covishield, мы также распределили их поровну на два раунда, то есть для двух доз. Но когда мы определялись насчет более точного интервала между 4-12 недель, были опубликованы новые данные, страны начали менять свои протоколы. Поэтому мы рекомендовали Министерству здравоохранения 12 недель как оптимальный период с отсрочкой второй дозы, это также позволит максимально охватить сейчас население первой дозой.

То есть те 250 тысяч доз, которые у нас изначально были в резерве для второй дозы, сейчас пошли на вакцинацию других людей первой дозой. Если бы в начале марта не появились данные об эффективности вакцины AstraZeneca в зависимости от интервала прививок, сейчас нам, вероятно, было бы сложно.

Федор Лапий, для РБК-Украина