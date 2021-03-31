Інтервал при вакцинації AstraZeneca в Україні можуть збільшити до 120 днів

Ризику в тому, що провакцинованим Covishield не вистачить препарату для другої дози, немає. У Канаді на сьогоднішній день вже є рекомендації, що інтервал між першою і другою дозою препарату для AstraZeneca і Covishield, який у них також зареєстрований у країні - чотири місяці. А не 12 тижнів, як у нас.

По-друге, у нас є підтвердження, що ми отримаємо вакцину від AstraZeneca з Південної Кореї (виробництва SK BioScience) у рамках механізму COVAX. І якщо ми раптом не отримаємо до кінця травня Covishield, то ми зможемо ввести другу дозу препаратом AstraZeneca від COVAX. У квітні перші поставки очікуються. За попередньою інформацією, до кінця травня ми можемо отримати від COVAX до двох мільйонів доз вакцини від AstraZeneca.

Але навіть якщо мине 12 тижнів після щеплення першою дозою, це не означає, що необхідно терміново ввести другу. Швидше за все, через місяць-два ми отримаємо дані, що треба інтервал не 90 днів, а навіть більше. Перша доза також працює. І з точки зору епідеффективності нам потрібно максимально охопити населення першою дозою з відстрочкою другої. Але це стосується тільки вакцини від AstraZeneca/Covishield.

Зараз після приїзду до країни вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech в обсязі 215 тисяч доз, її відразу розподілили на першу та другу дозу, щоб ввести другу дозу через 28 днів. Ми вирішили вводити через чотири тижні, при такому інтервалі ефективність вище. Ми обговорювали це питання на оперативному штабі МОЗ і поки зупинилися на цьому періоді.

Коли до країну прийшли перші 500 тисяч доз Covishield, ми розподілили їх порівну на два раунди, тобто для двох доз. Але коли ми визначалися щодо більш точного інтервалу між 4-12 тижнів, були опубліковані нові дані, країни почали міняти свої протоколи. Тому ми рекомендували Міністерству охорони здоров'я 12 тижнів як оптимальний період з відстрочкою другої дози, це також дозволить максимально охопити зараз населення першою дозою.

Тобто ті 250 тисяч доз, які у нас були в резерві для другої дози, зараз пішли на вакцинацію інших людей першою дозою. Якщо б на початку березня не з'явилися дані про ефективність вакцини AstraZeneca в залежності від інтервалу щеплень, зараз нам, ймовірно, було б складно.

Федір Лапій, для РБК-Україна