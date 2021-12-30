Ждем в Украине: Chevrolet запускает производство нового бюджетного кроссовера в Узбекистане

Компания "УзАвтоМоторс" весь 2021 год занималась модернизацией своего автосборочного предприятия. В результате завод в Асаке в следующем году начнет выпуск двух новинок от Chevrolet на модульной платформе GEM.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Авторевю.
Анонсировано, что этими новинками станут седан Onix и кроссовер Tracker второго поколения. В конце декабря первая пилотная партия паркетников уже сошла с конвейера. Промышленное производство машин должно быть развернуто к лету следующего года.
Еще 191 миллион долларов потрачен на модернизацию моторного производства – теперь предприятие UzAuto Motors Powertrain под Ташкентом сможет производить турбодвигатели. Заявлено, что суммарный годовой объем выпуска двух новых моделей превысит 80 тысяч штук.
Новый Chevrolet Tracker стоит ждать и в украинских автосалонах компании. Ранее представители бренда в Украине упоминали, что ждут появление на нашем рынке бюджетного кроссовера. Но больше подробностей станет известно после официального начала производства.
Ранее мы сообщали, что пикап Toyota установил мировой рекорд в Антарктиде. Toyota Tacoma преодолела по ледяному и снежному бездорожью 1113 километров