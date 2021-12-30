Чекаємо в Україні: Chevrolet запускає виробництво нового бюджетного кросовера в Узбекистані

Компанія "УзАвтоМоторс" весь 2021 рік займалася модернізацією свого автоскладального підприємства. В результаті завод в Асаці в наступному році почне випуск двох новинок від Chevrolet на модульній платформі GEM.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Авторевю.
Анонсовано, що цими новинками стануть седан Onix і кросовер Tracker другого покоління. Наприкінці грудня перша пілотна партія паркетників вже зійшла з конвеєра. Промислове виробництво машин має бути розгорнуто до літа наступного року.
Ще 191 мільйон доларів витрачено на модернізацію моторного виробництва – тепер підприємство UzAuto Motors Powertrain під Ташкентом зможе виробляти турбодвигуни. Заявлено, що сумарний річний обсяг випуску двох нових моделей перевищить 80 тисяч штук.
Новий Chevrolet Tracker варто чекати і в українських автосалонах компанії. Раніше представники бренду в Україні згадували, що чекають появи на нашому ринку бюджетного кросовера. Але більше подробиць стане відомо після офіційного початку виробництва.
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