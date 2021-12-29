Завтра може бути пізно: що відбувається в Україні з цінами на вживані автівки зі США та Європи

Останнім часом в медіа та соцмережах все частіше з'являється інформація про істотне подорожчання автомобільного "секонд-хенду". Повідомляється, що в деяких країнах ціни на старі авто злетіли на 30-60 відсотків.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Інститут досліджень авторинку

Що відбувається насправді і чи є підстави для занепокоєння? Українські дилери, що займаються продажами вживаних легковиків, в основному привозять їх з країн Європейського Союзу та Північної Америки. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували, як змінилися середні ціни на популярні моделі.

Імпорт з країн ЄС

З січня по листопад 2021 року найчастіше реєструвалися такі моделі, як Volkswagen Golf, Skoda Octavia і Renault Megane. Volkswagen Passat, якого імпортували найбільше, в розрахунки не брали, оскільки однойменна модель є і для ринку США.

Середні ціни на популярні автомобілі з ЄС

Зміна ціни з початку року у валютному вираженні цілком очікувана: всі наведені моделі природно подешевшали, адже фактично їх вік став на рік більше. Те ж можна сказати і про зміну ціни для всього масиву легкових автомобілів 2008-го року випуску.

Імпорт з країн Північної Америки

Для цієї групи в якості прикладів взяли Nissan Rogue, Volkswagen Jetta і Ford Fusion.

Середні ціни на популярні автомобілі з США і Канади

У підсумку тенденція виявилася тією ж, що і для автомобілів з Євросоюзу – будь-якого масового подорожчання немає.

Таким чином, жодна з популярних імпортних моделей в Україні не подорожчала. Не став винятком вторинний ринок (внутрішні перепродажі старих легковиків) — там теж поки спостерігається досить стабільна картина, як за обсягами і моделями, так і за цінами.

Насправді епізодичне підвищення цін за кордоном є. Так, наприклад, в США подорожчали легковиків у віці 1-3 роки, так як на тлі дефіциту нових авто їх можна вигідно продати.

У країнах Західної Європи подібні сплески теж спостерігаються і з тих же причин-через наслідки світової кризи автопромисловості і дефіциту нових авто.

При цьому, потрібно розуміти, що мова йде про автомобілі віком до 5 років, які в Україну імпортуються у вкрай малих кількостях. Але це не означає, що тенденція подорожчання старих авто не дійде до нашої країни. Експерти Інституту досліджень авторинку прогнозують можливе зростання цін на легковики з пробігом на 15-20% в першому півріччі 2022 року. Тому зараз досить вдалий час для покупки авто.

Нагадаємо, що у Китаї гряде переділ автопрому. Іноземні компанії зможуть на 100% володіти автозаводами в країні.